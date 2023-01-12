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Bursa’da binanın çatı katı alev alev yandı

Bursa’da bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında, daire kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:11
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Çatı katı alevlere teslim oldu

Bursa’da binanın çatı katı alev alev yandı
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Bursa’da 4 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Alevler zamanında müdahale ile söndürülürken, daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesindeki 4 katlı bir evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, alevleri söndürdü. Büyük paniğin yaşandığı yangında, daire katı kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıktığı esnada dairede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.


(Kaynak: İHA)

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