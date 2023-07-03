Çatıya çıkan keçinin inadı tuttu: İtfaiye saatlerce uğraştı

İstanbul Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısına çıkan keçi saatlerce aşağı inemedi. Keçi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Çatıya çıkan keçinin inadı tuttu: İtfaiye saatlerce uğraştı

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına keçi çıktı. Mahalleli, saatlerce aşağı inemeyen keçiyi kurtarması için itfaiyeye haber verdi. Binanın bitişiğindeki inşaattan yukarı çıktığı düşünülen keçi, çatıdan inmeyi başaramadı. İtfaiye tarafından kurtarılan keçi, bina önünde otlayan diğer keçilerin yanına bırakıldı. Mahalleli ise keçilerden dolayı rahatsız olduklarını söyledi.

Bir mahalle sakini, "Araçlarımızın üzerine çıkıyorlar, bahçelerimize diktiğimiz, pencere ve balkonlarımıza koyduğumuz çiçekleri yiyorlar" dedi. Keçilerin, sahipleri tarafından mahallede başıboş bırakıldığını söyleyen başka bir mahalleli ise, keçilerin gelişigüzel sokağa bırakılmamasını istedi.

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(Kaynak: DHA)

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