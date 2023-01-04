﻿Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir.
Bakan Çavuşoğlu Cohen’e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.
Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir.
Görüşmede ayrıca, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata varmışlardır."
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