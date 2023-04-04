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Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı Billstrom ile görüştü.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:51
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Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Çavuşoğlu İsveçli mevkidaşı ile görüştü
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İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Çavuşoğlu temasları çerçevesinde NATO Karargahı'nda İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "İsveçli mevkidaşım Billström'e, NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı iş birliği şart" ifadelerini kullandı.

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