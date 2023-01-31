31 Ocak 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çavuşoğlu: Şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

Çavuşoğlu: Şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç yükümlülüğünü yerine getirirse oturur konuşuruz. Ama şu an İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil." dedi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:48
Takip Et

Çavuşoğlu: Şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet diyemeyiz

Çavuşoğlu: Şu an İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil
+
Aa
-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjártó ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"NATO'nun genişlemesini istiyoruz. Türkiye'nin başından beri istediği budur. NATO misyon ve faaliyetlerine en çok katkı sağlayan 5 ülkeden bir tanesi."

"Biz Finlandiya ve İsveç'in güvenlik endişelerini anlayabiliyoruz. Biz anlarken Türkiye'nin güvenlik endişelerinin anlaşılmaması kabul edilemez. Çok faaliyet gösteriyorlar. Para toplamak... Terörizmin finansmanı. Kandil'den Suriye'ye insan devşirme."

"Bu iki ülke bu tür faaliyetleri ülkesinde durduracak. Açık, net. Biz ne fazlasını istiyoruz ne eksiğini. Finlandiya'ya baktığımız zaman böyle göreceli bir sorunumuz yok. İsveç'e baktığınız zaman yasa değişikliğine gittiler ama bu faaliyetler artarak devam ediyor. O zaman yasa değiştirmenin ne anlamı kaldı."

"Bunlar karşılanmadan bir ülkenin NATO üyeliğine 'evet' dememiz mümkün değil. Bu tamamen güvenlik endişesiyle, terörle mücadeleyle ilgili bir konu. Biz Finlandiya'ya daha pozitif baktığımızı söyledik. Ama NATO süreci iki ülkeyle birlikte götürmek istiyor."

"Bir gün İsveç hükümlülüklerini yerine getirirse oturur bakarız. Ama şu şartlarda 'evet' dememiz mümkün değil."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

adem
31.01.2023 13:59
bizi hangi ülke takıyorda koskaca siyonist nato bizi mi takacak,nato bir haçlı zihniyetidir ve ülkemizi başka müslüman ülkelere karşı kalkan olarak kullandı,şimdi ise ülkemizin modası geçti  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
1
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Matematik öğretmeni açıkladı. En zor matematik soruları nasıl çözülür
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
2
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Müthiş bir şey! 2 bin 317 ton altın rezervi bulundu
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
3
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Dizilerde rol kapanların soyunma modası devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yıldızı da kilotlu çorapla poz verdi
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
4
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿Matematik soruları 1 saniyede nasıl çözülür? Matematik öğretmeni açıkladı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
5
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿İktidarın emekliler için yapacağı seçim hamlesi sızdı
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
6
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿ Finlandiya basını duyurdu. Polis ülkede Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermeyecek
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
7
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Yatarak motosiklet kullandı. Polise yakalandı
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk kez sahada
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Fransa'da emeklilik refermuna kazan kaldırıldı. Genel grev başladı Fransızlar yolda kaldı
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
﻿Antalya Büyükşehir'den Cem Karaca ve Barış Manço'ya saygı konseri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.