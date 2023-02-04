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Çavuşoğlu: Finlandiya’yı ayrı tutuyoruz ama İsveç bilerek mayına basıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuran yakılması nedeniyle İsveş’e tepki göstererek, “Bu terör örgütleri, bu radikaller, bu ülkelerin özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. Finlandiya'yı biz ayrı tutuyoruz ama İsveç bu mayınlara bilerek basıyor” dedi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 20:51
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Çavuşoğlu: Finlandiya’yı ayrı tutuyoruz ama İsveç bilerek mayına basıyor

Çavuşoğlu: Finlandiya’yı ayrı tutuyoruz ama İsveç bilerek mayına basıyor
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Alanya Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin “terörle 40 yıldır mücadele ettiğini” ve “bu konuda beklediği desteği göremediğini” aktaran Çavuşoğlu, İsveç'i kastederek bu ülkede “terör örgütü üyelerinin cirit attığını” savundu.

"BU MÜMKÜN MÜ"

Çavuşoğlu, İsveç'in PKK ve Kuran yakılmasına yönelik tutumunu eleştirerek, “Her gün bölücü başının fotoğraflarıyla, terör örgütünün paçavralarıyla senin sokaklarında cirit atıyor. Diğer taraftan ifade özgürlüğü deyip Kuran-ı Kerim'in yakılmasına izin vereceksin, Türkiye'ye karşı her türlü alçaklığa müsaade edeceksin, sonra 'ben NATO'ya üye olacağım' diyeceksin. Bu mümkün mü arkadaşlar?” diye konuştu.

"BU EN TEMEL İNSANLIK GÖREVİ"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakat zaptında din konusunun olmadığı yönündeki açıklamasına değinen Çavuşoğlu, "Peki orada mantıklı olacaksın, sağduyulu olacaksın, ahlaklı olacaksın diye yazıyor mu kardeşim? İnsanların kutsal değerlerine saygı duyacaksın diye yazıyor mu? Bunları yazmaya gerek var mı? Bir kere bu en temel insanlık görevi” değerlendirmesinde bulundu.

"İSVEÇ BU MAYINLARA BİLEREK BASIYOR"

Çavuşoğlu, "Bu terör örgütleri, bu radikaller, bu ülkelerin özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. Finlandiya'yı biz ayrı tutuyoruz ama İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese bu mayınları temizler. Sana kalmış, temizleyebilirsin, üzerine basarsın. Üzerine basarsan patlarsın. Hiç kimse kusura bakmasın, sözünde durmayan hiç kimseyi bu şekilde ödüllendiremeyiz. Mutabakatın yükümlülüklerini yerine getirenle otururuz, konuşuruz. Türkiye olarak da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir söz verdiğimiz zaman, sözümüzü tutarız, sözümüzün her zaman arkasındayız" ifadelerini kullandı. (AA)

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