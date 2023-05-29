Çay ağacı yağı neye iyi gelir?

Şifa doğada gizli. İşte Çay ağacı yaprağının yararları…

Çay ağacı yağı neye iyi gelir?

Adına halk arasında Hint defnesi de deniliyor. Yaprağın yağının organik olması şifa deposu olduğunun kanıtı. Peki nelere iyi geliyor? İşte detaylar:

Diş eti iltihaplarında kullanılıyor.
Kirpiklerin sağlamlaşmasına yol açıyor.
Siğili tedavi ediyor
Ter kokusunu ortadan kaldırıyor.
Hemoroid sıkıntısını gideriyor.
Kaşıntı ve kızarıklıkları geçiriyor.

Çay ağacı yağı sivilce konusunda bir numara.
Uçuğa iyi geliyor.

Tırnak batmalarında destek tedavi gösteriyor.
Saç bakımında fayda sağlıyor.
Mantar sorununu gideriyor.

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