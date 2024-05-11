Çay alım fiyatı açıklandı. Hadi yine iyisiniz Rizeliler bozdurup bozdurup harcarsınız

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Çay alım fiyatı açıklandı. Hadi yine iyisiniz Rizeliler bozdurup bozdurup harcarsınız
Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. 2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlendi.

ÇAY ALIM FİYATI KİLOGRAM BAŞINA 19 LİRA ÇIKTI

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

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GEÇEN SENE ÇAY ALIM FİYATI NE KADARDI?

2023 yılında kilogram başına çay alım fiyatı 11 lira 33 kuruş açıklanmıştı. Şimdi ise çay alım fiyatı 17 lira olarak belirlenirken destekleme bedeli ile çay üreticilerinin eline 19 lira geçecek.

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