Çaya rekor zam geldi. ÇAYKUR zam haberleri gerçek değil demişti

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, son üç yılda, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 25'in üzerine çıkarıldı. Bu pay 2021'de yüzde 25,94, geçen yıl yüzde 25,32 ve bu yıl yüzde 25,43 olarak belirlendi.

Trabzon Ticaret Borsası'nın verilerine göre Türkiye'de günlük 245 milyon bardak çay içiliyor. Bu da aylık 735 milyon ve yıllık 8 milyar 820 milyon bardak çay tüketildiği anlamına geliyor. Yani, nadiren çay içmeyen birini bulmak neredeyse imkansız.

Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren çay fiyatlarına sürekli zam yapılmakta. Haziran-Ekim döneminde çay fiyatları yüzde 88 arttı ve 1 kilogram çay fiyatı 120 lirayı aştı. ÇAYKUR, çay fiyatlarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmıyor ve son duyuru Mayıs ayında yapılmıştı ve içeriği ‘çay fiyatlarına zam haberleri gerçeği yansıtmıyor’ şeklindeydi.

"200 TL'YE YÜKSELMELİ"

Ancak, bu hafta çaya yeni bir zam daha geldi ve ÇAYKUR'un en çok tüketilen çayının fiyatı 147-155 lira bandına yükseldi.

Bu artışın ÇAYKUR'un toptan fiyatlara yaptığı zamdan mı yoksa marketlerin kendi belirledikleri zamdan mı kaynaklandığı bilinmiyor. Haziran ayından bu yana yapılan zamlar çay fiyatlarında yüzde 110'ı aşmış durumda.

Türkiye'de çay fiyatlarının belirleyicisi olan kurum ÇAYKUR. Hem yaş çay alımlarında hem de kuru çay satışlarında özel sektör firmaları ÇAYKUR'u yakından takip ediyor.

Bu yıl yaş çay alım fiyatları Cumhurbaşkanlığı seçiminden yaklaşık 10 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı ve yüzde 64 oranında artışla 11.3 liraya çıkarılmıştı.

Ancak çay sanayicileri, kuru çayın fiyatındaki artışın yüzde 120'yi geçmesine rağmen, fiyatın hala yetersiz olduğunu ve 200 liraya yükselmesi gerektiğini savunuyorlar.