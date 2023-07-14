Çayda zamlı tarife belli oldu. Liste geldi

Çaya yapılan zam sonrası zamlı tarife ortaya çıktı. Çaya 1 ayda yapılan 2 zamla fiyatlar yüzde 56 arttı. Yeni zamlar “Yüzde 52’den size bir hediye var” yorumuna neden oldu.

Çayda zamlı tarife belli oldu. Liste geldi

En çok tüketilen sıcak içeceklerin başında gelen çay, tiryakilerini üzecek! Haziran ayının başında yapılan yüzde 43 zammın ardından çaya ikinci zam daha geldi. İddialara göre Çaykur, çaya ortalama yüzde 9,5'lik bir zam daha yaptı. 5 hafta arayla yapılan ikinci artışa çayın fiyatı yüzde 56 zamlanmış oldu.

İKİNCİ ZAM ETİKETLERE YANSIYACAK

Blommberg'de yer alan habere göre çaya yapılan yeni zam market etiketlerine yansıyacak. Bunun için yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.

YAŞ ÇAY ALIMINA YÜZDE 64 ZAM YAPILDI

Öte yandan seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs tarihinde Rize'de gerçekleştirdiği mitingde yaş çay alım fiyatını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına ardı ardına zam geldi.

İşte o liste:

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