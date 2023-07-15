Bülent Ecevit yıllar önce uyarmıştı. Kendi düşen ağlamasın

Bülent Ecevit yılarca önce hükümetin yaptığı zamlara isyan ederek uyarmıştı. Ecevit, "Bunlar daha başlangıç." demişti.

Bülent Ecevit yıllar önce uyarmıştı. Kendi düşen ağlamasın

Editör: Sami Gürel

Dolar kurundaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle hemen her ürüne zam üstüne zam geliyor. Gıda ürünleri başta olmak üzere birçok gruba fahiş zamlar geldi. 1 ABD Doları 26 Türk Lirası'nı geçti, Euro ise 29'a doğru yürüyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında değişikliğe gidildi. Yayınlanan sayıya göre KDV oranları yüzde 18'den yüzde 20’ye yükseldi. Diğer vergiler de yüzde 8’ten yüzde 10’a çıkarıldı.

Gelen zamların ardından Bülent Ecevit'in Demirel Hükümetini eleşirdiği görüntüler gündeme geldi.

ZAM ZAM ZAM

Bülent Ecevit, 1980 yılında Demirel Hükümeti kurduktan sonra yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Gaza, Kömüre, Fuel olie, Benzine, Mazota % 100 zam, Demir ve Çelik ürünlerine % 100 zam, Çimentoya çok büyük zam, peşinden bir büyük zam daha, Kağıda % 400, Tuza % 550, Gübreye %500 ile 750 zam, Ekmeğe, Süte, Ete yüksek oranlarda zam, Sigaraya, Beze, Şekere zam, PTT ye, Demiryoluna, Uçağa, Otobüse ve daha nicelerine zam.

“NE ZAMAN ARKASI KESİLECEK BU ZAMLARIN”

Yurttaşlarımız soruyor olmalılar; ''Ne zaman arkası kesilecek bu zamların'' diye... Acı gerçek o ki arkası kesilmeyecek. Bunlar daha başlangıç.

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