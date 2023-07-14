AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe zam

Enflasyonun yükselişi ve hayat pahalılığı nedeniyle Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanvekili Eyüp Coşgun, fırıncıların talebi üzerine 20 Temmuz’dan itibaren 210 gram ekmeğin fiyatının 6 lira 50 kuruş olacağını açıkladı.

Yeni tarife ile 200 gram pide ve yöresel parmak çörek ile simit ve kıymalı pide pişirme fiyatı da zamlandı. Pide ve parmak çörek fiyatı da 5 liradan 7 liraya çıktı. Simidin fiyatı 5 liradan 7 lira 50 kuruşa çıkartılırken, 7 liradan satılacak olan 210 gram kıymalı pide 7 lira 50 kuruştan işlem görecek.

"MALİYETLER ARTTI"

Coşgun, asgari ücrette yapılan artış sonrasında girdi maliyetlerinin de arttığına dikkat çekerek, "Ekmek fiyatlarımız uzun süredir üzerinde maliyetlerle alakalı çalışmalar yapıyorduk. Bildiğiniz gibi işçi maliyetlerimiz artı, sigorta maliyetlerimiz arttı, un son bir ayda iki kere zam yedi. Bütün maliyetlerimiz arttığı için il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere fırıncı esnafımız, esnaf odaları birliğinden bizden talepte bulundular" dedi.

"ZAM YAPMADAN BÖYLE GİTMEK İSTERİZ"

Coşgun, fırıncıların 200 gram ekmeğe 2 lira 50 kuruş artırılarak 7 liraya çıkartılmasını talep ettiklerini, çevre illerdeki ekmek fiyatlarını ve girdi maliyetlerinin etkilerini hesaplayarak bir fiyat belirlediklerini söyledi. Coşgun, şöyle konuştu:

"Onların talepleri 7 liraydı. 200 gramdı eskiden şu an 210 gram ekmeğimizi 6,50 lira olarak belirledik. Tarifeler 20 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli kılınacak. Bunun yanı sıra parmak çörek 210 gram 7 lira, lavaş dediğimiz pide 210 gram 7 lira şeklinde fiyat belirledik. Fırıncımız, esnafımız memnun, fedakârlık yaptılar. Halkımız da bizi hoş görecektir, çünkü maliyetlerimiz arttı. İnşallah hayırlı olur. Bu şekilde de biz tekrar bir sene zam yapmadan böyle gitmek isteriz." (ANKA)