ÇAYKUR bu yıl 591 bin tonu aşkın yaş çay aldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Bugüne kadar 4 milyar 645 milyon lira ödeme yaptık. Yarın itibarıyla yaklaşık 1 milyar 700 milyon lira yaş çay bedeli daha ödeyeceğiz." dedi.

KAYNAK: AA
ÇAYKUR bu yıl 591 bin tonu aşkın yaş çay aldı

ÇAYKUR, 10 Mayıs'ta başlayan ve 26 Ekim'de tamamlanan 2023 sezonunda 591 bin 530 ton 686 kilogram yaş çay aldı.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ziraat Çay Bahçesi'nde gazetecilere, yaş çay kampanya süresinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü söyledi.

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Geçen yıl yaklaşık 582 bin ton yaş çay alımı yaptıklarını belirten Alim, şöyle devam etti:

"Geçen yıla göre 10 bin ton yaş çay artışı var. Yaş çay alımı arttığı için sıkıntı yaşamadık. Üreticilerimiz, son iki yılda kota ve kontenjan kelimesini hiç kullanmadan çaylarını istedikleri yerlere satabildi. Sürgünün son dönemlerinde haftalık tatil günlerini kaldırıp üreticimizin rahatlığı için her şeyi yaptık. Alım saatlerini üreticinin akşam saatlerine göre planladık. Üreticileri mağdur etmeden yaş çaylarını aldık."

Alim, sezonu verimli bitirdiklerine dikkati çekerek, "Bu yıl yaklaşık 591 bin ton yaş çay alımı yaptık. Bugüne kadar 4 milyar 645 milyon lira ödeme yaptık. Yarın itibarıyla yaklaşık 1 milyar 700 milyon lira yaş çay bedeli daha ödeyeceğiz. Geriye yaklaşık 1,5 milyar lira daha borcumuz kalacak. Vakti gelince bir ay içinde üreticilerin hesaplarına geçirmiş olacağız. Yıl sonunda borcumuz kalmayacak." dedi.

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"HEDEFLERİMİZDE ŞAŞMA OLMAYACAK"

Kuru çay satışlarının sürdüğünü kaydeden Alim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"109 bin ton stokumuz var. Tasnif edilmiş 2 bin ton, paketli 96 bin ton kuru çay satışımız oldu. Toplamda 100 bin ton civarında kuru çay satışımız oldu. Yıl sonu hedefimize ulaşacağız. Bugün soğuk çay satışında ise 71 bin tonu aştık. Hedeflerimizde şaşma olmayacak. Geçen sene 640 kişi emekli olmuştu ve bin kişi alım yaptık. Bu yıl 814 kişi emekli oldu. Gelecek yıl şubat-mart aylarında gerekli açıklamayı yapıp personel alımlarımızı yapacağız."

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Alim, bayilerin yıllık satış rakamının 10 bin ton olduğunu, bu nedenle 109 bin ton stok çayın mayıs ayına kadar büyük oranda tükeneceğini ifade etti.

ÖSYM ile yazıştıklarını, lisans mezunu kurum çalışanlarının KPSS şartıyla memuriyete geçişi için gerekli girişimleri sürdürdüklerini aktaran Alim, iklim değişikliğine ilişkin TÜBİTAK ile çalıştıklarını, rakıma göre çay fidanı projesi yürüttüklerini söyledi.

Alim, Diyarbakır, Mardin ve Batman'da çay satışının bu yıl arttığını da sözlerine ekledi.

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