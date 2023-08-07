Çaykur Rizespor'a Özbek stoper

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan Rizespor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Yeşil-mavililer, Özbekistan Süper Ligi'nde Nasaf Qarshi forması giyen Khusniddin Alikulov ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "24 yaşındaki Özbekistan Milli Takım oyuncusu Khusniddin Alikulov, önümüzdeki günlerde düzenlenecek imza töreniyle kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Yeni transferimiz Alikulov’a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (İHA)