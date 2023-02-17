17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çaykur Rizespor'a Kamerunlu forvet

Çaykur Rizespor, Kamerunlu futbolcu John Mary'i kadrosuna dahil etti

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 13:23
Takip Et

Çaykur Rizespor'dan flaş transfer

Çaykur Rizespor'a Kamerunlu forvet
+
Aa
-

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, forvet John Mary ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Japonya'nın en üst ligi olan J1 League takımı Avispa Fukuoka'dan Kamerunlu milli forvet John Mary'nin transfer edildiği belirtildi.

Açıklamada, "1993 doğumlu santrfor ile kulübümüz arasında 1,5 sezonluk anlaşmaya varıldı. John Mary Uzuegbunam Honi'ye, Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
2
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿CNN Türk Cem Seymen'den istifasını istedi. Hükümeti eleştiren deprem twitleri atmıştı
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
3
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿Yapılan bağışların vergiden düşeceğinin açıklanmasının ardından Haluk Levent’in bu sözleri yeniden gündeme geldi: Vergiden düşülecek yardım istemiyoruz
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
4
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
5
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
6
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Enkazdan çıkarılan çocukla sosyal medyada şov yapmıştı. Minik Azra hayatını kaybetti
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
7
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿Ekrem İmamoğlu meydan okudu: O kapıyı devirir gireriz içeriye
﻿5 ilde 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿5 ilde 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿5 ilde 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
﻿Josef de Souza son kez konuşacak. Bu akşam canlı yayında açıklayacak
﻿Josef de Souza son kez konuşacak. Bu akşam canlı yayında açıklayacak
﻿Josef de Souza son kez konuşacak. Bu akşam canlı yayında açıklayacak
﻿Yıkıntılar arasındaki hatıralar duygulandırdı
﻿Yıkıntılar arasındaki hatıralar duygulandırdı
﻿Yıkıntılar arasındaki hatıralar duygulandırdı
﻿YouTube'dan o meşhur soruna çözüm
﻿YouTube'dan o meşhur soruna çözüm
﻿YouTube'dan o meşhur soruna çözüm
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.