Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koydu

Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koydu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadeleye Karadeniz ekibinin ofsayt gerekçesi ile iptal edilen 2 golü damga vururkeni beIN Trio yorumcuları da bu pozisyonlar için değerlendirmelerde bulundu.

beIn Trio ekibi, Galatasaray - Rizespor maçının ardından hakem Ali Yılmaz'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o yorumlar;

RİZESPOR'UN İPTAL EDİLEN İLK GOLÜ

Bahattin Duran: Burada yardımcı hakem doğru yerde. Yardımcı hakemin eleştirileceği bir durum yok. VAR müdahalesi doğru.

Deniz Çoban: Artık kurallar bunları emrediyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o.

RİZESPOR'UN İPTAL EDİLEN İKİNCİ GOLÜ

Bahattin Duran: Pozisyonun ofsayt olduğu çok nette burada iki oyuncunun da topa teması var. Ondan dolayı ofsayt doğru. Ali Sowe topa dokunmasaydı ofsayt olmazdı.

Deniz Çoban: Ali Sowe topa dokunmasa oyuncu kendisi gideceği için ofsayt olmazdı ancak verilen karar doğru.

RİZESPOR'UN GEÇERLİLİK KAZANAN GOLÜ

Bahattin Duran: Rizesporlu oyuncular topu kazanırken müdahale nizami. Devam kararı doğru.

MAURO ICARDI'NİN GOLÜ

Bahattin Duran: Burada faul gözükmüyor. Devamında da Icardi de ofsaytta değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Sallai burada topu çok temiz alıyor. Arada mesafe de var. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Benim açımdan da hiçbir ihlal söz konusu değil.

