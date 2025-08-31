Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koydu

beIn Trio ekibi, Galatasaray - Rizespor maçının ardından hakem Ali Yılmaz'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o yorumlar;
RİZESPOR'UN İPTAL EDİLEN İLK GOLÜ
Bahattin Duran: Burada yardımcı hakem doğru yerde. Yardımcı hakemin eleştirileceği bir durum yok. VAR müdahalesi doğru.
Deniz Çoban: Artık kurallar bunları emrediyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi ne dediyse o.
RİZESPOR'UN İPTAL EDİLEN İKİNCİ GOLÜ
Bahattin Duran: Pozisyonun ofsayt olduğu çok nette burada iki oyuncunun da topa teması var. Ondan dolayı ofsayt doğru. Ali Sowe topa dokunmasaydı ofsayt olmazdı.
Deniz Çoban: Ali Sowe topa dokunmasa oyuncu kendisi gideceği için ofsayt olmazdı ancak verilen karar doğru.
RİZESPOR'UN GEÇERLİLİK KAZANAN GOLÜ
Bahattin Duran: Rizesporlu oyuncular topu kazanırken müdahale nizami. Devam kararı doğru.
MAURO ICARDI'NİN GOLÜ
Bahattin Duran: Burada faul gözükmüyor. Devamında da Icardi de ofsaytta değil. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Sallai burada topu çok temiz alıyor. Arada mesafe de var. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Benim açımdan da hiçbir ihlal söz konusu değil.
