Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu!

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın, Rusya ekiplerinden Spartak Moskova'ya transfer olması beklenirken, Rus ekibi son anda imza atmaktan vazgeçmişti. Spartak Moskova'nın, listeye bu sefer Fenerbahçeli Alexander Djiku'yu eklediği iddia edildi.

Teklif yapılmıştı! Manchester City'den Fenerbahçe'ye Ederson yanıtı

Hakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktı

SPARTAK MOSKOVA'DAN ALEXANDER DJIKU İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Spartak Moskova, Djiku transferi için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Rus temsilcisinin teklifinin 4 milyon euro olduğu öğrenildi.

Fransa'dan da Lille daha önce 31 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunmuştu.

Çaykur Rizespor'dan gece yarısı isyan! Galatasaray sonrası olay açıklama

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor

Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...