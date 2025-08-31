Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu!

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Alexander Djiku için sıcak bir gelişme yaşandı. Tecrübeli savunmacıya, Rus ekibi talip oldu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın, Rusya ekiplerinden Spartak Moskova'ya transfer olması beklenirken, Rus ekibi son anda imza atmaktan vazgeçmişti. Spartak Moskova'nın, listeye bu sefer Fenerbahçeli Alexander Djiku'yu eklediği iddia edildi.

SPARTAK MOSKOVA'DAN ALEXANDER DJIKU İÇİN FENERBAHÇE'YE TEKLİF

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Spartak Moskova, Djiku transferi için Fenerbahçe'ye teklif yaptı. Rus temsilcisinin teklifinin 4 milyon euro olduğu öğrenildi.

Fransa'dan da Lille daha önce 31 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunmuştu.

