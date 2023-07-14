Çaykur’dan çaya 1 ayda ikinci zam

Editör: Özlem Kıral

Türk lirası değer üstüne değer kaybederken her şey zamlandı. Haziran ayının başında çaya yapılan yüzde 43 zammın ardından yeni bir zam daha geldi.

Yeniçağ Yazarı Orhan Uğuroğlu, Çaykur’un çaya yeniden ortalama yüzde 10 zam yaptığını duyurdu.

Uğuroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

ÇAYKUR çay ürünlerine yüze 10 ZAM YAPTI ŞİFAHİ ZAM baş bayilere telefonla tebliğ edildi. Zam oranlarına ilişkin listenin de gün içinde yayınlanması bekleniyor Kara Şimşek İngiliz Mehmet Şimşek ekonomist Erdoğan’ı yıktı geçti Gelen gideni aratır oldu…

Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56 oranlarında zam yapılmış oldu.

Öte yandan seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de yaş çay alım fiyatını açıklamıştı.

Erdoğan, “Biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından kuru çay fiyatlarına zam üstüne zam geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri fiyatlarındaki artış, yüzde 14,93 ile fiyatı en çok artan ürünler arasında ilk sırada yer almıştı.