Çaykur'dan çaya feci zam. Afiyet olsun Türkiye... Artık kahvenin yanında çayın da 40 yıl hatırı olacak

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 zam yaptı. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu zamla ilgili paylaşımında "ÇAYKUR ürünlerine bu sabah ortalama yüzde 43 zam geçişi yaptı. Ohhh oh..." dedi.

Çaykur'dan çaya feci zam. Afiyet olsun Türkiye... Artık kahvenin yanında çayın da 40 yıl hatırı olacak

2023 ürünü yaş çay alım fiyatının yüzde 64 artışla destek primi dahil kilogramda 11.30 TL olarak açıklanmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarında artışa gitti.

Çaykur, çaya ortalama yüzde 43 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Söz konusu zamma ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Yeniçağ yazarı orhan Uğuroğlu, "Çaya yüzde 43 zam. ÇAYKUR ürünlerine bu sabah ortalama yüzde 43 zam geçişi yaptı. Ohhh oh..." ifadelerini kullandı.

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HT Bloomberg'ten İrfan Donat'ın haberine göre; Çaykur'un en çok tüketilen iki çay markası Tiryaki ve Rize Turist olarak biliniyor.

Ocak 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 97.81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın fiyatı 141.54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 44.7 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının tavsiye edilen perakende satış fiyatı 95.95 TL iken yeni listede aynı çayın fiyatı 138.38 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 44.2 zamlandı.

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların ortalaması ise yüzde 43'e tekabül ediyor.

TÜİK Mayıs ayı verilerine göre çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri grubu aylık bazda yüzde 1.48 artarken, yıllık bazda yüzde 47.25 yükseldi.

Haziran ayında gelen bu zammın etkisi Temmuz ayı enflasyon rakamlarında görülecek.

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