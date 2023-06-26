Genel Müdürü duyurdu: Çaykur 194 bin 351 ton çay aldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, birinci sürgün yaş çay alım kampanyasını 194 bin 351 ton alımla tamamladıklarını söyledi.

Genel Müdürü duyurdu: Çaykur 194 bin 351 ton çay aldı

Alim, birinci sürgünün 10 Mayıs'ta başladığını anımsattı.

Kampanyanın sağlıklı ve huzurlu şekilde tamamlandığını vurgulayan Alim, "Hava şartlarına bağlı olarak 49 fabrikamızda bayram havasında bir alım sezonu geçirdik. Üreticilerimiz rahatlıkla çaylarını satabildi. Sürgün döneminde hiç kontenjan uygulanmazken kota sıkıntısı ise yaşanmadı. Birinci sürgünde 194 bin 351 ton çay alarak sürgünü tamamladık." dedi.

Alim, ikinci sürgün alımlarının 10 Temmuz olarak planlandığını, hava şartlarına bağlı alım tarihinin birkaç gün değişebileceğini sözlerine ekledi.

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