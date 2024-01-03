Çebi Galatasaray başkanlığına soyunuyor. Albayrak da destek veriyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Çebi Galatasaray başkanlığına soyunuyor. Albayrak da destek veriyor
Galatasaray’da Dursun Özbek'in başkanlık koltuğu sallanıyor. Muhalefet şimdiden harekete geçti.

Erden Timur ve Metin Öztürk’ün kapışması yüzünden Dursun Özbek’in başı dertte.

Galatasaray’ın kasası boş, borçlular ise sıraya girmiş durumda.

Dursun Özbek, kurtuluşu Öztürk’te ararken istediği desteği bulamadı.

Mehmet Özkaya ve Abdurrahim Albayrak’ın da desteğini alamayan Özbek'in büyük pişmanlığı ise Erden Timur’u saf dışı bırakmak oldu.

ESKİ DOSTLAR YENİDEN BİR ARADA

Bu gelişmeler üzerine Özbek, Erden Timur’la yeniden el ele verdi. Ama bu da işe yaramadı. Erden Timur’u istemeyen büyük bir grup harekete geçti.

Muhalefet Özbek'e karşı en güçlü adayı ise Özhan Canaydın zamanında yönetime girmesi beklenen işadamı Adnan Çebi olarak belirledi.

Çebi, Albayrak’ı da yanına alıp, Ali Dürüst’le birlik olup Dursun Özbek’e meydan okumaya hazırlanıyor.

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Özellikle Riyad'da yaşanan Süper Kupa rezaletinin de Dursun Özbek'e büyük prestij kaybettirdiği öğrenildi.

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