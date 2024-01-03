TFF’nin görünmeyen yüzünü anlattı. Turgay Kıran'dan Yeniçağ’a tarihi açıklamalar

YENİÇAĞ SPOR / ÖZEL

Turgay Kıran'ın sözleri şu şekilde;

Soru: Son 1 aydır büyük krizler yaşanıyor Türk futbolunda. Son olarak Süper Kupa krizi yaşandı neler söyleyeceksiniz?

Turgay Kıran: Son zamanlarda bol bol krizler yaşıyoruz. Umalım ki 2023 de bu krizler bitsin 2024 te daha krizsiz, sağlıklı, futbolun daha ön planda olduğu futbol konuşabileceğimiz günler bizimle olsun.

Kriz tabii çok ilginç, çünkü bundan aylar evvelden başlayan iki büyük kulübümüzün yüzüncü yılın kutlamasıdır. Dolayısıyla bu turnuvanın ille de Türkiye’nin her hangi şehrinde oynanması için her iki tarafta gerekli mercilere bildirdi. Biz Galatasaray olarak bu konuyu hem divan kurulu hem de genel kurul toplantılarında konuştuk. Bu maçın ya Atatürk Olimpiyat Stadında, ya Samsun'da, ya da İzmir’de bir yerde oynanması için taleplerimizi ilettik. Aynı şekilde Fenerbahçe camiası da yüksek divan kurulunda bu konuyu gündeme getirdi. Ancak futbol federasyonunun burada dirayetli ! duruşuyla karşı karşıya kaldık.

- İlk defa futbol federasyonu iyi bir dirayet gösterdi. Tek dirayet gösterdiği yer burasıdır sanırım. Bu teklifimizi kabul etmedi ve maçın Arabistan’da oynanacağını ilan etti.

Tabii ki yapacak bir şey yok. Çünkü Türkiye de bu işlerden sorumlu futbol federasyonudur.

- Araya gireyim. Süper kupanın Arabistan’da oynanması için karşı tarafın 100 milyon dolar teklif ettiği söyleniyor. Ayrıca 4 milyon dolar da söylentiler arasında.

Sıkıntımız şu zaten. Yapılan sözleşmenin ne olduğunu anlayamamış ve bilmemiş olmamızdan kaynaklanıyor. Maçın iptalinden 4 gün geçti Bugün yeni bir açıklama yapılmış federasyondan biz zannettik ki açıklamada krizin neden kaynaklandığı izah edecekler. Ancak baktık ki cumhurbaşkanının bu iste duhulü olmadığını söylüyorlar. Tamam ama biz futboldan bahsediyoruz. Krizin neden, nasıl çıktığını öğrenmek istiyoruz. Biz gerçekten bu maçın neden oynanmadığını bilmek istiyoruz. Eğer gerçekten Atatürk tişörtlerini kabul etmedilerse millet olarak çok üzüleceğimiz bir durum. Çünkü zaten Suudlarla eskiden beri yıldızımız barışmıyor. Dolayısıyla biz bir kere daha onlara iyi niyetle misafir olarak onlara gittiğimizde eğer hala bizimle sıkıntıları varsa bundan sonra Suudi Arabistan'la bizlerin ilişkimiz olmaz. Çünkü biz onlara gitmişiz. Onlar bizi davet etmiş, biz onların ayalarına kadar gidip maç yapacağız. Ama yok bizim için çok önemli kırmızı çizgimiz olan Atatürk'ün orada olmaması demek zaten bize yakışmazdı. Onun için ben her iki kulübümüzün başkanlarını kutluyorum. Orada bir tavır koydular ve o tavrı sonun kadar devam ettirdiler. Oynamadan da geldiler.

''BİZ BU MAÇI KAZANDIK , BİR DAHA OYNANMASINA GEREK YOK''

Ben bir Galatasaraylı olarak bu maçı kazanılmış hissediyorum. Yani bu maçın tekrar oynatılmasına hiç gerek yok. Biz bu maçı kazandık. Aynı şekilde Fenerbahçeli kardeşlerimiz de kazandı, Türkiye kazandı maçı. Dolayısıyla bu maçın tekrar oynanması ya da tarih verilmesi hatta bundan sonra oynanması abesle iştigal.

Soru- Zaten çok sıkışık bir fikstür var ,ne zaman ve nasıl oynanacak?

Bir kere irade olarak yanlış. Gerek yok zaten, oraya kadar gitmişiz oynamamışız. Oraya gidip orada dik duruşumuz beni onore etti. Bu yüzden ben her iki kulüp başkanımız Dursun Özbek ve Ali koç'a çok teşekkür ediyorum.

S.E: O zaman kupayı 2 ye bölsünler iki kulübe versinler. Oynanmasın bunu örnekleri var zaten.

Dediğim gibi gerek yok. Birer kupa alırlar altına Atatürk kupası yazarlar ve iki kulübümüzün müzesine koyarlar.

S:E 1950'lerde olmuş böyle bir olay

Olmayacak şey değil bunlar..Dolayısıyla bizlerde bu kupa bir başarının sembolüdür. Zaten biz millet olarak bu iki takımımızın da başarılı olduğuna inanıyoruz.

Soru: Bu kriz nasıl aşılır, ya da aşılır mı?

BU KRİZ AŞILMAZ ÇÜNKÜ ŞEFFAFLIK YOK.

Bu kriz kolay aşılmaz çünkü bir kere şeffaflık yok. Yani Türkiye futbol federasyonu futbol kulüplerinin başı.biz ondan yapılan anlaşmanın ne olduğunu bilmiyor ve anlamıyorsak bu şeffaflık değil .Eğer söylenildiği gibi 50 milyon,100 milyon dolar alılarsa helal olsun. Biz bilelim, halk bilsin neler olduğunu.

Herkes biz haklıyız diyor. Sözleşmenin 6 ay önce yapıldığı tüm maddelerin yazıldığı ama kulüplerin maçın oynanmasına kısa bir zaman kala takımların yeni isteklerinin olduğu söyleniyor.(pankart) Bizim taraf ise kendilerine baskı yapıldığı pankartların kendilerine verilmesi yoksa soyunma odasına baskın yapılacağı gibi şeyler söylendi. Yani her kafadan bir ses çıktı.

''GERÇEK, TFF VE KULÜPLERİN YAPACAĞI AÇIKLAMALARLA ORTAYA ÇIKACAK AMA ORTADA YOKLAR''

İşte bunların hepsi varsayım. O maça giden kardeşlerimiz var. Onların sağdan soldan duyduklarıyla biz yetiniyoruz. Gerçek ,Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yapacağı açıklamalarla ortaya çıkacak. Şu an da yoklar benim gördüğüm. Ne Galatasaray başkanı, ne Fenerbahçe başkanı, ikisi de yok piyasada .Haklılar; çünkü çok tehlikeli bir süreçten geçiyorlar anladığım kadarıyla. Ona da saygı göstermemiz lazım. Çünkü politik bir seviyede, sıkıntı yaratacaklarsa ses çıkarmıyorlar. Biz oraya politik amaçla gitmedik. Biz oraya kendi kupamızın mücadelesini vermek için gittik. Dolayısıyla en suçsuz, en masum 2 takımımız. Bunların haklarının verilmesi lazım. Bu takımlarımız alkışlayalım. Gönlümüzdeki yerlerini alsınlar ama bu iş bitmez. Çünkü yüz yılda geçse Türk halkı bazı şeyleri kolay kolay unutmaz. Zihninde yaralı bir konu olarak kalacak.

'FEDERASYON ÖZERKTİ ŞİMDİ TAMAMEN POLİTİK BİR MÜESSESE OLDU''

Bu kupa Cumhuriyetin 101. Yılında 102. Yılında yurt dışında oynanabilirdi. Kimse de bir şey demezdi ancak cumhuriyetin 100. Yılında kendi ülkemiz dururken yurt dışında oynanmak istemesi başı başına bir kriz zaten. Bu da Futbol federasyonuna yakışmayan bir şey.

Bakın futbol federasyonu 1985 te özerkti . Özerkliğin daha da büyümesi gerekirken tamamen politik bir müessese oldu. Şimdi Türkiye Futbol federasyonu tamamen politik bir kurumdur. Kimse bana laga luga anlatmasın. Seçilen kardeşimizde(Mehmet Büyükekşi) tamamen politikaya hizmet veren bir kardeşimiz. Niye başka bir isim değil de o. Ha bir de Gaziantep FK da 1.5 sene başkanlık yaptırdılar zamanında. Çok iyi başkanlık yaptı! Futboldan çok iyi anlıyor! Dolayısıyla futboldan anamayan bir insanın futbolumuzu yönetmesi bence hiç sağlıklı değil. Hele he bu dönemde, modern, çağ atlayacak bir dönemde yüzüncü yılı devirecek bir ortamda son derece geri gidiyoruz. Üzüldüğüm onun yanındaki arkadaşların da o politikaya boyun eğmeleri ve futbolun ufkunu açamamaları bizleri çok üzüyor.

İstifası isteniyor ancak etmiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ?

''BİZİM DÖNEMİMİZDE KİMSE DİRETEREK İŞ YAPTIRAMAZDI''

Şimdi bir örnek vereceğim soruya cuk oturan 1985 rahmetli Özal döneminde federasyonda görev yaptığımızda özerk olan futbol federasyonun geçtiğimiz günlerde eski başkan Kemal Ulusu bir açılama yapmıştı ‘’Işıklı aydınlatmalı sahaları biz açtık, çimleri biz yaptırdık .o dönemde en kaliteli işleri bizler yaptık. Biz de bile bir diretme olduğu zaman istifa ettik. Çünkü biz onurumuza düşkün insanlarız ve o görevi fahri yapıyoruz, milletimiz için yapıyoruz. Eğer bize zorla birileri bir şey yaptırıyorsa bizim tek silahımız olan ‘’İSTİFA’’ hakkımızı kullanıyoruz. Biz o dönemde Kemal Ulusu başkanlığındaki yönetim oturup istifa kararı aldık. Buyrun! Başkanı yeniden seçin .Yani şu ortamda istifa etmemeleri çok ilginç. Bildiğimiz kadarıyla para almıyorlar, başarılılar mı? Değiller. Milli takım biraz olsun yükselişte. saygı duyuyoruz. Onun da nedeni kafa değişikliği oldu. Stefan Kuntz seçimi de zaten yanlıştı. Başka bir isim getirildi yerine. Diyeceğim o ki bu yönetimin hiçbir başarısı yok ve başkanın istifa etmesi gerekiyor.