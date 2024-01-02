Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı

Araplar oynanmayan derbi sonrası iki kulübü de “tazminat” isteyerek tehdit etmişti.
Kulüpler ve TFF'nin Suudi Arabistan Kraliyet Savcılığı’na başvurmak için bilgi, belge, görüntü ve şahitler topladığı öğrenildi.
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın “güvenliğimiz tehlikedeydi” gerekçesiyle yapacakları suç duyurusunun temel noktaları şunlar:
Suudi yetkililer, Fenerbahçe’nin soyunma odasına izinsiz olarak girdi. Pankart kontrolü yaptı.
Suudi yetkililer, Galatasaray’ın soyunma odasına girmeye çalıştığı sırada arbede çıktı.
Suudi yetkililer, “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazılı pankartı kaldırmaları için tehdit etti: “Ya pankartı verirsiniz ya da biz gelip alırız.”
Stadın içinde, takımların ve hakemlerin soyunma odalarının olduğu bölüme asker yerleştirildi.
Bu bölüme sadece özel izinle girilebiliyordu.
Suudi yetkililer, herkesin üst aramasından geçeceğini duyurdu.
Davanın amacı, FIFA’nın “güvenlik sağlanamazsa maça çıkmama” hakkını kullanmak.
Arapların açabileceği “tazminat” davalarına karşı önlem almak. Ayrıca dava Lahey’e taşınırsa hazırlıklı olmak.