Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Bahar Yıldırım
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF, Riyad Sezonu Organizasyonu’na karşı ortak bir dava açma kararı aldı.
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 1

Araplar oynanmayan derbi sonrası iki kulübü de “tazminat” isteyerek tehdit etmişti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 2

Kulüpler ve TFF'nin Suudi Arabistan Kraliyet Savcılığı’na başvurmak için bilgi, belge, görüntü ve şahitler topladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 3

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın “güvenliğimiz tehlikedeydi” gerekçesiyle yapacakları suç duyurusunun temel noktaları şunlar:

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 4

Suudi yetkililer, Fenerbahçe’nin soyunma odasına izinsiz olarak girdi. Pankart kontrolü yaptı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 5

Suudi yetkililer, Galatasaray’ın soyunma odasına girmeye çalıştığı sırada arbede çıktı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 6

Suudi yetkililer, “Ne Mutlu Türküm Diyene” yazılı pankartı kaldırmaları için tehdit etti: “Ya pankartı verirsiniz ya da biz gelip alırız.”

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 7

Stadın içinde, takımların ve hakemlerin soyunma odalarının olduğu bölüme asker yerleştirildi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 8

Bu bölüme sadece özel izinle girilebiliyordu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 9

Suudi yetkililer, herkesin üst aramasından geçeceğini duyurdu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 10

Davanın amacı, FIFA’nın “güvenlik sağlanamazsa maça çıkmama” hakkını kullanmak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 11

Arapların açabileceği “tazminat” davalarına karşı önlem almak. Ayrıca dava Lahey’e taşınırsa hazırlıklı olmak.

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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 12
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 13
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 14
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı 15
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