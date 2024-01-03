Babası Galatasaraylı oğlu Fenerbahçeli. Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Sarıoğlu'nun oğlu Fenerbahçe'ye imzayı attı

İki ezeli rakip takım arasında sıcak bir transfer gelişti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcısı olan İrfan Saraloğlu’nun oğlu Utku Saraloğlu, Fenerbahçe’ye imza attı.

OYUN KURUCU OLARAK OYNUYOR

Utku Saraloğlu, basketbolda oyun kurucu olarak görev yapıyor. 1.88 metre boyunda olan genç oyuncu, Fenerbahçe altyapısında yetişti. Daha sonra Denizli Basket, İstanbulspor, Aliağa Petkim, Sigortam.net İTÜ, Afyon Belediyespor, Samsunspor, Pizza Lazza Harem ve Esenler Erokspor gibi takımlarda forma giydi. Şimdi ise Fenerbahçe’nin pilot takımı olan Fenerbahçe Koleji Novotel’de oynayacak.

BABASI BAŞARILI BİR KARİYER YAPTI

Babası İrfan Saraloğlu ise, hem futbolcu hem de antrenör olarak başarılı bir kariyer yaptı.

14 yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra antrenörlüğe başladı. Fenerbahçe’de Zico ve Daum’un yardımcılığını yaptı ve 100. yıl şampiyonluğunu kutladı. 2013 yılından beri de Okan Buruk ile birlikte çalışıyor.

Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Galatasaray’da Okan Buruk’un yardımcısı olarak görev aldı. Akhisar’da kupa, Başakşehir ve Galatasaray’da da lig şampiyonluğu yaşadı.