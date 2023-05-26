Çebi 'Lanetliyorum' diyerek masaya yumruğunu vurdu

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalının yayınına katılan Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodofone Park’ta düzenlenen ve bir saat süren yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi’nin ifadeleri şöyle:

“ÇOK ÇOŞKULU BİR TARAFTAR TOPLULUĞUNA SAHİBİZ”

"Beşiktaş büyük bir sivil toplum örgütüdür. Aklınıza gelebilecek her türlü konuda aktif olan bir taraftar topluluğumuz var. Camiamızın insanları bu konuda çok farklıdır. Çok coşkulu bir taraftar topluluğuna sahibiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız bir maçta rakip oyuncu sesten rahatsız olduğu için oynayamadığını ifade etmişti"

“1.3 MİLYAR İNSAN İZLEDİ”

"Depremden etkilenen çocuklar için taraftarlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz "Bu oyuncak sana arkadaşım" etkinliğini dünya genelinde 1.3 milyar insan izledi. Çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları el ele verdi ve depremzede vatandaşlarımıza yardım etti. Biz de stadımızda yardım merkezi açtık, yardımseverlerin gönderdiği malzemeleri deprem bölgesine ulaştırdık. Deprem felaketinden sonra her renkten sporsever yardım merkezimizde depremzedelerin yaralarını sarabilmek için birlikte çalıştı. Kulübümüze bağlı derneklerimiz aracılığıyla deprem bölgesinde hızlıca aksiyon aldık. Depremin ardından vatandaşlarımızın yardımına koşan dünyanın her bölgesinden insanlara teşekkür ediyorum. Ayrıca müslüman kardeşlerimiz hep yanımızda oldular, onlara özellikle teşekkür etmek istiyorum"

“KAMPANYA BAŞLATTIK”

"Beşiktaş sportif amaçlarla kurulmuş olsa da günümüzde büyük bir sivil toplum kuruluşuna dönüşmüştür. İnsanlarımız birbirlerine sarılmayı çok iyi biliyorlar. Vicdanlı ve ahlaklı insan olma duygularıyla hareket eden herkese teşekkür ediyorum. Depremde yıkılan okullar oldu. Depremden etkilenen illerde birer okul yapmak üzere kampanya başlattık. Kampanyamıza dünyanın her yerinden bağışlar gelmeye devam ediyor. Paranın miktarının önemi yok. Önemli olan gönül bağıdır. Yardımseverlerin katkılarıyla çocukların eğitim alacakları okulları inşa etmiş olacağız"

“OKUL İNŞA ETMEK İÇİN KULLANILACAK”

"Atletico Madrid ile depremzede vatandaşlarımıza yardım etmek için özel bir maç oynadık. Daha sonra Azerbaycan'dan Sabah kulübüyle aynı amaç için karşılaştık. Bu maçlardan elde edilen gelirler, çocuklara okul inşa etmek için kullanılacak. Arap yarımadasından da herhangi bir kulüple bu amaç doğrultusunda maç oynamak isteriz"

“UMARIM ALLAH BİR DAHA ÖYLE BİR DÖNEM YAŞATMAZ”

"Pandemi döneminde şampiyon olduk. Umarım Allah bir daha öyle bir dönem yaşatmaz. Pandeminin ve ekonomik sıkıntıların içindeyken şampiyon olmayı başardık. Bu sezon ikinci olma durumumuz var. Avrupa'da mücadele etme şansı elde edeceğimizi düşünüyorum"

“TÜRK KULÜPLERİ İÇİN ÇOK FAYDALI”

"Avrupa'da futbol oldukça ileri bir seviyede. Futbol takımları orada daha çok seyirciyi tribünlere çekebiliyor ve yüksek marka değerine sahipler. Türk kulüplerinin marka değeri Avrupa'ya gittiklerinde artıyor. Bu nedenle Avrupa'da yer almak Türk kulüpleri için çok faydalı"

“AVRUPA’DA ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİLİYOR”

"Avrupa'da altyapıya çok önem veriliyor. Statlarımız Avrupa standartlarında ama altyapı tesislerimiz ne yazık ki Avrupa standartlarında değil. Avrupa'da devletler kulüplere arazi vermiş, tesisler inşa etmiş, o kulüpler de altyapılarından oyuncular yetiştirip satarak gelir elde etmişler. Bu konuda Avrupa'nın gerisindeyiz"

“KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR”

"Siyahi futbolculara yönelik yapılan ırkçılıkları lanetliyorum. Her ırkın kendine göre güzellikleri vardır. İnsanların ırklarıyla ilgili çirkin yorumlarda bulunmak kimsenin haddi değildir"

“SEVİNÇ İÇİNDEYİM”

"Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Ülkem adına sevinç içindeyim. Final organizasyonunun ülkemizin tanıtımı için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Güzel bir final olmasını temenni ediyorum"