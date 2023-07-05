Çebi'den flaş Gedson Fernandes açıklaması

Beşiktaş'ın geçen sezon parlayan yıldızı Gedson Fernandes'e İtalyan kulüplerinin talip olduğu ileri sürülmüştü. Lazio'nun bonservis için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilmişti.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Gedson Fernandes'le ilgili açıklama yaptı. Fanatik'teki habere göre Çebi, şunları söyledi:

"Gedson Fernandes’i satmayı düşünmüyorum. Onu bu sezon takımda tutacağım. Çok genç ve bize katkı veren oyuncumuz. Şampiyonluk yaşasın, sonrasına bakarız. Olaya sadece maliyet olarak bakmıyoruz.

Birçok isim ile temaslarımız var. Acele etmeden Transfer yapacağız.”