Kadirov'un15 yaşındaki oğlu 1.4 milyon dolarlık saat takarken görüntülendi

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov'un oğlu, taktığı 1.4 milyon dolarlık saat ile sosyal medyada gündem oldu.

Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova'nın paylaştığı fotoğrafta Kadirov'un oğlunun kolunda İsviçre üretilen Audemars Piguet marka saat dikkati çekiyor.

Çeçenistan'ın rusyanın en fakir bölgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Khalilova, fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaştı:

"Kadırov'un 15 yaşındaki oğlu 1.4 milyon dolarlık saat takarken görüntülendi.

Çeçenistan Rusya’nın en fakir bölgelerinden biri"

KADİROV DAHA ÖNCE BOTLARI İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Geçen yıl şubat ayında meydanda toplanan askerlerin önünde konuşma yaptıktan sonra objektiflere poz veren Kadirov'un botları dikkat çekmişti.

2022 ŞUBAT AYINDA BOTLARIN DEĞERİ 22 BİN TL İDİ

Kadirov'un 22 Bin TL değerindeki botları çok konuşulmuştu.