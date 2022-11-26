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İslam Memiş bu hiç hayra alamet değil diyerek açıkladı

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, para ve altın piyasalarından yaşanacak gelişmeleri açıkladı. Memiş, "Bu hiç hayra alamet değil" dedi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 22:40
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş, para ve altın piyasalarından yaşanacak gelişmeleri açıkladı. Memiş, "Bu hiç hayra alamet değil" dedi

İslam Memiş bu hiç hayra alamet değil diyerek açıkladı
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Para piyasalarının bir bileni İslam Memiş, bu kez yeni yıla girilmesi ile vergi ve ürünlere gelecek zamlara karşı da uyardı.

Altını olanların yakından tanıdığı piyasa uzmanı İslam Memiş, 2023 öncesinde açıklanan son enflasyon verilerini değerlendirdi. 

Enflasyonda görülen yükselişin çok yakında ürün ve vergilere de yansıyacağını vurgulayan Memiş, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak, ''2023 gelmeden bazı tedbirler almak gerekli'' dedi.

İslam Memiş'in konuyla ilgili yazısı şöyle oldu:

Vergi, harç ve cezalarda 2023 zamları belli oldu.

Yeni zamlar yüzde 122,93.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamını dün açıkladı.

Ekim ayında enflasyon TÜFE’de yüzde 3,54 arttı.

Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 85,51’e yükseldi.

Yurt içi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

Hal böyle olunca kira artış oranlarında tablo ortaya çıktı.

İş yeri için Kasım ayı artış oranı yüzde 65,26 açıklandı.

Temmuz 2023 yılına kadar da konut kira artış oranı yüzde yüzde 25 olarak belirlendi.

2023 gelmeden bazı tedbirler almak gerekli.

Pasaport süremiz bitmişse, vergi borçlarımız varsa, yeni yapacak işlerimiz için harçlar yatıracaksak, ehliyet, silah ruhsatı gibi birçok işlerimizi önceden halletmek maddi olarak avantajlı.

Özellikle inşaat yapma düşüncesi olanlar proje, harç ve vergilerini 2023’e girmeden halletmeli.

E-devlet üzerinden ödenmemiş borç ve cezalar kontrol edilmeli.

Çünkü ödenmemiş veya ihmal edilmiş tüm miktarlara her yıl yeni zamlar ekleniyor.

Enflasyonda zirve görüldü mü?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün enflasyonun arttığını açıkladı.

Ancak baz etkisiyle enflasyonda zirve görülmüş olabilir.

Kasım ve Aralık enflasyonunda gerileme görebiliriz.

TCMB ve BDKK’nın almış olduğu tedbirler ile beraber gerileme kısa vade için beklenebilir.

Bugünkü ekonomik şartlarda bir bozulma yaşanmazsa TCMB’nin beklentisi gerçekleşebilir.

Önümüzdeki aydan itibaren rakamların yumuşak inişi hemen çarşı pazar ya da raflara yansımayabilir.

Yansıması için doların da gerilemesi gerekiyor.

O da 2023’ün Mart’ın itibaren görülebilir.

2022’de altın ve gümüş gibi değerli metallerin neden baskılandığının altında yatan sebep sadece Fed değil, stok!

Altın ve gümüş gibi değerli metaller baskılanırken merkez bankaları çılgınlar gibi altın stoklamış.

Bizim için sürpriz değildi.

Merkez bankaları yılın üçüncü çeyreğinde 20 milyar dolarlık 399 ton altın satın aldı.

Çin ve Rusya gibi açıklama yapmayan ülkelerin altın stokları hariç.

Hangi ülkelerin, hangi ülkelerde fiziki altınlarını tuttuğuna dair şüpheler de var.

Gizli tutuyorlar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın rezervlerini artıran ülkelerin başında geliyor.

Helal olsun TCMB.

Üçüncü çeyrekte TCMB, 31 ton altın alarak rezervlerini 489 tona çıkardı.

TCMB, 9 ayda 95 ton altın alımı yaptı.

Mücevher amaçlı altın talebi de üçüncü çeyrekte 2017'nin dördüncü çeyreğinden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) çeyrek dönem raporunda üçüncü çeyrekte mücevher amaçlı altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 11 ton oldu.

Türkiye’de yatırım amaçlı olarak perakende altın talebi üçüncü çeyrekte beş kattan fazla artarak 47 ton oldu.

Dünya Altın Konseyi (WGC), merkez bankalarının üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre dört kattan fazla altına denk gelen yaklaşık 400 ton değer metal topladı.

Altının ons fiyatında yaşanan yüzde 22’lik değer kaybı, merkez bankalarının yüzünü güldürdü.

Özellikle üç aydır “Baskılanma onların işine yarıyor, dipten topluyorlar, stokluyorlar” dediğimi anımsatmak isterim.

Dün açıklanan rakamlar bu düşüncemizi doğrulamış oldu.

Evet, merkez bankaları altın stoklarını artırdı.

Türkiye’de hem işçilikli ürün yapımı için sektörlerin hem de yatırım amaçlı vatandaşın talebinde patlama olmuş.

Merkez bankaları 2023’ün ilk çeyreğinde dijital paralarını açıklar.

Altına dayalı dijital paralar için vakit geldi diyebilirim.

Her geçen gün jeopolitik risklerin artması, doların silah olarak kullanılması, makroekonomik güven gibi nedenler altın stoklarındaki artışta etkili oldu.

Merkez bankalarının altın stoklarını arttırması ayrı, küresel yatırımcıların comexte fiziki altın talebini artırması ayrı.

Dünyada fiziki altın tarafında da ciddi bir talep var.

Çok yakında nedenini öğreniriz.

Ucuzdan alan illa ki zirveden satacak.

Dip görüldü, zirve de çok uzun sürmez…

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