Çekirdeğin yeni yararları ortaya çıktı

Çekirdek çinko sayesinde yara iyileşmesi akne önleme bağışıklık sistemi güçlendirme sık enfeksiyon yaşamama tat ve koku algısını artırma sperm aktivitesini yükseltme gibi işlevlere sahiptir. İşte başka faydaları:

Lifli gıdalar kanserojen zararlı maddelerin bağırsakta durma süresini azalttığı ve bağırsak duvarıyla etkileşimini düşürdüğü için kanserle savaşmada yararlıdır. İçerdiği B6 vitamini bağışıklık sistemini destekler kan şekerini dengeler.

Ayçiçek yağındaki E vitamini kalp damar beyin ve sinir işlevlerini ayarlar yaraların iyileşmesine katkıda bulunur prostat kanserine karşı koruyucudur cilt yaşlanmasını geciktirir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Her gün belli bir miktar yerseniz prostat kanserine karşı korunabilirsiniz. İçindeki fosfor; kemik ve diş yapımı kalp kası hareketi ve böbrek işlevleri için lazımdır. Lifli bir gıdadır.

Lifli gıdaların kan şekerini daha dengeli çıkardığı kabızlık ve bazı kanser çeşitlerinin önlenmesinde faydalı olduğu belirlenmiştir. Alınan lif miktarı çoğaldıkça koroner kalp hastalığı ve bununla ilgili oluşabilecek risklerde azalma olduğu görülür.

Lif uzun süre tokluk hissi verip gıda alımını azalttığı için kandaki kolesterol yağlarını azaltıcı etki yapar kanserojen zararlı maddelerin bağırsakta durma süresini azaltır ve bağırsak duvarıyla etkileşimini düşürür. Böylece de kanserle savaşmada yararlı olur. İçinde bulunan B15 vitamininin kolesterolü azalttığı ve protein üretimine destek olduğu bilinir.