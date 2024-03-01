Çekmeköy Belediye Başkanı 5 emekli maaşına denk gelen mont ve ayakkabısıyla emeklilerden oy istedi

31 Mart Yerel Seçimlerine 1 ay kala adaylar, seçim çalışmalarına devam ediyor. Siyasiler, sokaklara inerek halka vaatlerini anlatıyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da ilçede gezerek vatandaşlarla sohbet edip, oy talebinde bulunuyor.

Belediye Başkanı Poyraz'ın, sokakta emekli bir vatandaşla konuşurken videosu ise sosyal medyada gündeme oturdu.

AYAKKABI VE MONTUN FİYATI TOPLAM 47.900 TL

Poyraz'ın yaklaşık 5 emekli maaşına denk gelen kombini ise tepkilere neden oldu. Başkan Poyraz'ın ayakkabısının 24.450 TL, montunun ise 23.450 TL olduğu anlaşıldı.