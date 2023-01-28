28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çekya’da resmi olmayan sonuçlara göre yeni Devlet Başkanı Petr Pavel oldu

Çekya’da resmi olmayan sonuçlara göre yeni Devlet Başkanı Petr Pavel oldu

Çekya’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 58,32’sini alan eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel ülkenin dördüncü devlet başkanı oldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 22:25
Takip Et

Çekya’da resmi olmayan sonuçlara göre yeni Devlet Başkanı Petr Pavel oldu

Çekya’da resmi olmayan sonuçlara göre yeni Devlet Başkanı Petr Pavel oldu
+
Aa
-

Çekya’da devlet başkanlığı seçiminde ilk turda 8 adaydan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamamış, seçim yarışı ikinci tura kalmıştı. Ülkede iki gündür devam eden devlet başkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre galibi belli oldu. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı Çekya'da eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel oyların yüzde 58.32'sini alarak ülkenin dördüncü devlet başkanı oldu. Eski Başbakan Andrej Babis ise oyların yüzde 41.67'sini aldı.

EN YÜKSEK KATILIM ORANI

Seçime katılım oranı yüzde 70.25 olarak açıklandı. Yaklaşık 8 milyon 250 bin seçmenin bulunduğu Çekya’da seçimlere katılım oranı da 2013'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. Petr Pavel ise aldığı 3 milyon 358 bin 926 oy ile ülke tarihinde en fazla oy alan devlet başkanı oldu.

“DEMOKRASİYE SAYGI DUYUP SANDIĞA GELEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM”

Petr Pavel sandıkların yüzde 100'ünün açılmasının ardından zafer konuşması yaptı. Sözlerine demokrasi vurgusu yaparak başlayan Pavel, "Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bana oy vermeyip, demokrasiye saygı duyarak sandığa gelenlere de teşekkür etmek istiyorum. Birçok kişinin desteklediği adayların kazanamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğramasını anlıyorum. Ancak bu ülkede seçmen kazanıp ya da kaybetmez. Çünkü seçmenler doğruluk, haysiyet, saygı ve tevazu gibi değerleri kazandılar" diye konuştu.

BABİS, RAKİBİNİ TEBRİK ETTİ

Seçimi kaybettiğini söyleyerek ülkenin yeni devlet başkanını tebrik eden eski Başbakan Andrej Babis ise, "Onun tüm vatandaşların başkanı olmasını ve Çekya’nın çıkarları için çalışmasını istiyorum. İnsanlar için burada olmaya devam edeceğim, benimle iletişime geçebilirler. Kaybetmiş olsam da aldığım oy, mevcut koalisyon iktidarının oylarından daha fazla. Hareketi devam ettirmek için daha da motive oldum" dedi.

 

GÖREVİ 8 MART'TA DEVRALACAK

Görev süresi dolan Çekya'nın mevcut Devlet Başkanı Milos Zeman ise yazılı bir açıklama yaparak, "Sayın başkanı tebrik ederim. Çekya için iyi bir başkan olmanızı diliyorum" ifadelerini kullandı. Eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel, Zeman'dan 8 Mart'ta devlet başkanlığı görevini devralacak.

PETRA PAVEL KİMDİR?

Çekya'da 1961'de dünyaya gelen Petr Pavel, 1975-1979 tarihleri arasında Opava şehrindeki Jan Zizka Askeri Lisesi’nde okudu. Pavel, 1979-1983 tarihlerinde ise Vyskov'daki Kara Kuvvetleri Koleji'nde eğitimine devam etti. Kadife Devrim'den sonra, yurt dışında eğitim görmek için ABD’ye giden Petr Pavel, Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Ajansı'ndaki (National Geospatial Intelligence Agency) eğitiminin ardından İngiltere’ye gitti. Çekya'da 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Pavel, 2015-2018 yılları arasında ise NATO askeri komuta başkanlığı yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
3
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
4
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
6
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir'de
﻿TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir'de
﻿TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cezayir'de
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem. Türkiye'den de hissedildi
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem. Türkiye'den de hissedildi
﻿İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem. Türkiye'den de hissedildi
﻿ABD'nin California eyaletinde bir haftada ikinci silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
﻿ABD'nin California eyaletinde bir haftada ikinci silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
﻿ABD'nin California eyaletinde bir haftada ikinci silahlı saldırı. Ölü ve yaralılar var
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
﻿Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde eroin götürdü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.