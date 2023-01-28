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Çekya'nın yeni cumhurbaşkanı eski Genelkurmay Başkanı Pavel oldu

Çekya'da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 57 ile eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel kazandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:40
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Çekya'nın yeni cumhurbaşkanı eski Genelkurmay Başkanı Pavel oldu

Çekya'nın yeni cumhurbaşkanı eski Genelkurmay Başkanı Pavel oldu
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Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Çekya'da dün ve bugün yapılan seçimde, eski Başbakan ve ana muhalefet partisi Gayrimemnun Halk Hareketinin (ANO) Genel Başkanı Andrej Babis ile eski Genelkurmay Başkanı Petr Pavel yarıştı.

Yaklaşık 8 milyon 250 bin seçmenin bulunduğu ülkede, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 57'sini eski Genelkurmay Başkanı Pavel, yüzde 43'ünü ANO Genel Başkanı Babis aldı.

Katılım oranının yüzde 70 olduğu seçimde yenilgiyi kabul eden Babis, rakibini tebrik etti.

Oyların yüzde 90'ının sayıldığı ülkede, henüz sayılmamış oyların sonucu değiştirmeyeceği belirtiliyor.

Pavel'e tebrikler gelmeye başladı

Bu arada, ülke dışından da Pavel'e tebrikler gelmeye başladı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Pavel'i tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi. Van der Bellen, mevkidaşıyla yakın işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da Pavel'i kutlayarak, yeni Cumhurbaşkanı ile yapacağı işbirliği ve görüşmeleri sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

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