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Gaziantep'te Erol Bulut'a büyük tepki: Celal Doğan olsa gönderirdi

"Erol Bulut Gaziantep'e itibar suikastı yaptı. Şehri tüm Türkiye'ye rezil etti." Yerel basında Erol Bulut tepkisi var.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 10:18
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Celal Doğan olsa gönderirdi: Gaziantep'te Erol Bulut'a büyük tepki

Gaziantep'te Erol Bulut'a büyük tepki: Celal Doğan olsa gönderirdi
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Gaziantep'te teknik direktör Erol Bulut'a açıklamaları sonrasında büyük tepki yağıyor. Taraftarlar "Bir tane yönetici yok mu sen bunları nasıl konuşabilirsin diyen. Bundan büyük ayıp olamaz. Celal Doğan olsa Erol Bulut'u anında gönderirdi" diye konuştular.
Fenerbahçe maçından sonra yerel ve ulusal gazetecilere televizyonculara kulübü kötüleyen, Teknik Direktörü Erol Bulut’un Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalar şehirde şok etkisi yarattı. Ulusal basının büyük ilgi gösterdiği maçta 1,5 yıldır para alamadığını iddia eden Erol Bulut herkesin büyük tepkisini çekti. 
SADECE 45 GÜN ALACAKLARI VARMIŞ
Erol Bulut'un söylediğinin aksine kulüpten sadece 45 günlük alacağının olduğu, futbolcuların da yine aynı şekilde gecikmiş alacaklarının olduğunu ileri süren kulüp yetkilileri, "yaptığı konuşma Gaziantep için utanç niteliğindeydi. Bu kente itibar suikastı. Varsayalım ki alacağı var, bunu tüm televizyonların karşısına çıkıp konuşmak doğru değil" diye konuştular.


ÖZEKŞİ'DE TEPKİ KOYDU
Dün Ökkeş Özekşi'de sosyal medya paylaşımında konuya değindi ve "Erol Bulut usta bir manevra ile Fener yenilgisinde kendi başarısızlığı konuşulmasın diye aylardır dile getirmediği sorunları ulusal basına taşıdı. Böylece gündem parasal meseleye döndü. Böylece aldığı astronomik rakam, kulübü kökünden satacak kadar yetkiyle donatılan sözleşme ve tazminat meselesinin üstünü kapattı. Dahası kulübe çektiği ihtar da unutturuldu. Pes vallahi" şeklinde konuştu.
NELER SÖYLEMİŞTİ?
Bazı futbolcuların alacaklarını gerekçe göstererek kulübü FIFA'ya şikâyet ettiğini belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: "Ben takımımı şikâyet etmedim. 1,5 yıldır maaş ve para alamıyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. Birkaç aydır futbolculara ve bize maaş ödenmedi. Hiçbir zaman bunu bahane ederek yola çıkmadık. Her zaman sahada en iyisi vermeye çalıştık. Futbolculara her zaman, 'Paranız ödenmediğinde kanun var. Orada hakkınızı arayın ama hiçbir şekilde bunu antrenmana ve sahaya yansıtmayın.' dedim. O yüzden futbolcuları tebrik ediyorum. Son haftalara baktığımızda, oynanan futbol ve sergilenen performans ortada. Bugün de aynı şekilde sahaya bu sorunların hiçbirini yansıtmadık. Her futbolcu hakkını arayabilir. Kendimle ilgili ben kulübümü şikayet etmedim. Sadece benim tarafımdan bir evrak yönetime gitti ödemelerle ilgili. 'Ödemeler ne olacak, muhatabımız kimdir?' şeklinde. Onun dışında şikayet yok

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