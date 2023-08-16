Celal Şengör Türkiye'de ne zaman iç savaş çıkacağını açıkladı

Prof. Dr. Celal Şengör’ün, katıldığı bir TV programında Türkiye’nin felaketin eşiğinde olduğunu söylemesi tekrar gündeme geldi. Türkiye’nin iç savaşa gideceğini söyleyen Şengör bu durumu, “Korkunç bir siyasi cehalet ve ihanet ile karşı karşıyayız” sözleriyle ifade etti.

Celal Şengör Türkiye'de ne zaman iç savaş çıkacağını açıkladı

Editör: Osman Can EROK

Bilim adamı Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu felaket olarak nitelendirdi. Ünlü jeolog katıldığı bir TV programında Türkiye’nin iç savaşa doğru gittiğini ve bu durumu görmemek için enayi olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye toplumunun dünyada yalnızlaştığını ve zenginleştiğini sanarak fakirleştiğini aktaran Şengör, Genel olarak Türkiye'nin gidişatı felaket. Faciaya gidiyoruz yani. İç harbe gidiyoruz. Gayet açık ve bunu görmemek için enayi olmak lazım. Yani bir felakete gidiyor Türkiye. Dünyada yalnızlaşmış. Zenginleştiğini zannederek fakirleşiyor. Halk tabakaları birbirlerinden hızla kopuyor. Parçalanmaya gidiyor” şeklinde konuştu.

Sunucu’nun Şengör’e “Bölünme var değil mi?” şeklinde soru yöneltmesine karşılık Prof. Dr. Şengör, ”Korkunç bir şey. Yani Türkiye tarihinde daha önce görülmemiş bir felakete doğru gidiyor Türkiye. Dediğim gibi ben bunu bir tek Selçuklu döneminin sonlarına benzetiyorum. Yani orada da bunu sağlayan Baycu'dur” şeklinde cevap verdi.

Türkiye’nin bir parçalanmaya gittiğini ve bunun da dostça olmadığını aktaran Şengör, Türkiye'nin bu kütlesini muhafaza ederek devam etmesi çok zor gözüküyor bana. Çok zor gözüküyor. Yani Türkiye bir parçalanmaya gidiyor ve bu parçalanmanın da çok dostça olacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye toplumunun kültürünün bu şekilde yaşamaya müsait olmadığını belirten Bilim Adamı Celal Şengör konu hakkında “Toplumun kültürü müsait değil bunu dostça taşımaya” şeklinde konuştu.

Bu şekilde yaşamaya devam edilmesi halinde Türkiye’nin Afganistan olacağını aktaran Şengör şu ifadeleri kullanarak sözlerine son verdi Afganistan olur. Yani korkunç olur. Yani o olduğu zaman da biz çok hayretler içinde kalacağız. Biz nasıl böyle olduk diyeceğiz? Buna verilecek cevap basit. Hep böyleydiniz

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