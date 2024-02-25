Celal Şengör’e sert tepki: Saçmalama hakkını kullanıyor

Kaynak: GazeteDuvar
Celal Şengör’e sert tepki: Saçmalama hakkını kullanıyor
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Celal Şengör’ün “Karadeniz patlayacak” açıklamasına tepki gösterdi.

Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, bu sözleri nedeniyle Celal Şengör'ü eleştirdi.

ŞENGÖR'E ÇOK SERT TEPKİ
Şengör için sert ifadeler kullanan Kutoğlu, "Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor" diye konuştu.

"TOPLUMA SÜREKLİ KORKU SALIYOR"
Kutoğlu'nun açıklamaları şöyle;
"Karadeniz’de 300 metreden sonra hidrojen sülfür nedeniyle zaten hayat yok. Ama bu Karadeniz patlayacak demek için yeterli değil. Elimizde Celal hocanın sözlerini destekleyen hiçbir bilimsel veri yok. Medyatik kalmak için söylenen sözler. Bilim insanı konuşurken sorumlu davranması lazım. Topluma sürekli korku salıyor. Celal hoca şöhretin verdiği saçmalama hakkını kullanıyor"

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