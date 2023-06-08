Celal Şengör'ü kitap imzalarken kızdırdılar: Al hiçbir şey imzalamıyorum

Prof. Dr. Celal Şengör kitap imzaladığı gençlerden biri ile aralarındaki diyalog gündem oldu. Şengör gence kızarak, “Hiçbir şey imzalamıyorum” dedi.