Celal Şengör'ü kitap imzalarken kızdırdılar: Al hiçbir şey imzalamıyorum

Prof. Dr. Celal Şengör’ün sosyal medya hesabından yayılan bir videosu viral oldu.
Şengör’ün videoda gençlerin kitaplarını imzaladığı görülüyor.
Gençlerden birinin kitaplarının imzalayan Şengör, gence “Ne okuyorsun” sorusunu yönetti.
Genç ise ailesinin tıp okumasını istediğini ancak kendisinin işletme istediğini söyledi.
Bunu duyan Şengör sinirlenerek kitabı imzalamayı bıraktı. Şengör, “Al hiçbir şey imzalamyorum” diyerek öfklendi.
Ortamda herkes gülerken genç ise ”Şaka yapıyorum şaka” diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.