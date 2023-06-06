Cem Gürdeniz atom bombasının ne zaman kullanılacağını açıkladı. "Bu barajın patlaması hiç iyi olmadı" dedi

Ukrayna'daki Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Nova Kakhovka Barajı vuruldu. Rusya'nın işgal altında tuttuğu bölgede büyük su baskınları yaşanırken, bölgedeki 80'den fazla yerleşim yerinin risk altında olduğu kaydedildi.

Ukraynalı yetkililer, barajı Rus güçlerinin vurduğunu belirtirken, barajın çevresindeki sel tehlikesinin altını çizdi.

Herson Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Prokudin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel tehdidi altındaki Dinyeper nehrinin sağ kıyısında yaşayanların tahliye edileceğini duyurdu. Prokudin, "İşgal altında olduğu için nehrin sol kıyısındaki halkı tahliye etmek şu anda imkansız." dedi.

CEM GÜRDENİZ: BU BARAJIN PATLAMASI HİÇ İYİ OLMADI

Emekli amiral Cem Gürdeniz, Nova Kakhovka Barajı’nın yıkılmasının yıkılmasının olası etkilerini değerlendirdi. Saldırının çok kritik bir gelişme olduğunu belirten Gürdeniz, Barajın yıkılmasının sonuçlarının kitle imha silahı kullanılmasıyla eş değerde olduğunu vurgulayan Gürdeniz, “NATO zirvesi öncesi savaşın süresi, şiddeti ve çapı artacaktır. Bu durum savaşın uzamasını isteyen ABD ve AB’nin çıkarınadır” dedi.

Yeni hükümete çağrı yapan Gürdeniz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kırım yarımadasının su kaynağı Dinyeper nehri üzerindeki Kakhovka barajının havaya uçurulması son derece kritik bir gelişmedir. Sonuçları kitle imha silahı kullanımına eş değerdir. NATO zirvesi öncesi savaşın süresi, şiddeti ve çapı artacaktır. Bu durum savaşın uzamasını isteyen ABD ve AB’nin çıkarınadır. Yeni Ankara Hükümeti bu kritik gelişmeye çok dikkatli yaklaşmalı, Kosova dahil her cephede artacak jeopolitik gerilime ve baskılara hazırlıklı olmalıdır."