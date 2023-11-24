Cem Küçük, AKP'li yetkiliye Mansur Yavaş'ı canlı yayında böyle övdü

Gazeteci Cem Küçük, Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse'yi konuk ettiği canlı yayında Mansur Yavaş'ı övdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cem Küçük, AKP'li yetkiliye Mansur Yavaş'ı canlı yayında böyle övdü

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse'yi stüdyoda konuk etti.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Küçük'ün, AKP'li Murat Köse'ye canlı yayında yaptığı ters köşe dikkat çekti.

Küçük, "Ankara’yı yüzde 100 alacağız." iddiasında bulunan Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse'ye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı övdü.

KÜÇÜK: "MANSUR BEY HAKİKATEN İYİ BİR İSİM"

Küçük, "Mansur Bey hakikaten iyi bir isim. Kuvvetli bir isim. Halk ile de teması iyi. İstanbul ile kıyasladığınız zaman daha yüksek." dedi.

KÖSE: "SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPIYOR"

Ters köşe olan AKP'li Köse, Cem Küçük'e "Mansur Yavaş sosyal medya belediyeciliği yaptığı için hep sanal dünyada, sahada Mansur Yavaş yok. Şimdi değil 5 yıldır böyle bu. Mansur Yavaş'ın gösterdiği imajıyla sahadaki karşılığı aynı değil." diyerek yanıt verdi.

İlgili Haberler
Cem Küçük en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin kaç TL olacağını açıkladı. Sadaka gibi yapılacak zammı söyledi
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için yapılacak zammı Cem Küçük açıkladı: Net rakam vererek konuştu
Cem Küçük onların da 5 bin TL emekli ikramiyesi alacağını açıkladı
Emekliye gelecek zammı Cem Küçük açıkladı. Net rakamı vererek duyurdu
Öne Çıkanlar
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi Magazin
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı Gündem
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak Yaşam
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi Gündem
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü Dünya
Gazze'de 46 günde 5 bin 300 çocuk öldürüldü
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor Sağlık
Kanser savar besin karaciğeri tertemiz yapıyor. Günde 1 porsiyon tüketmek yetiyor