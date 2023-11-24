Cem Küçük, AKP'li yetkiliye Mansur Yavaş'ı canlı yayında böyle övdü

TGRT Haber sunucusu Cem Küçük, Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse'yi stüdyoda konuk etti.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Küçük'ün, AKP'li Murat Köse'ye canlı yayında yaptığı ters köşe dikkat çekti.

Küçük, "Ankara’yı yüzde 100 alacağız." iddiasında bulunan Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse'ye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı övdü.

KÜÇÜK: "MANSUR BEY HAKİKATEN İYİ BİR İSİM"

Küçük, "Mansur Bey hakikaten iyi bir isim. Kuvvetli bir isim. Halk ile de teması iyi. İstanbul ile kıyasladığınız zaman daha yüksek." dedi.

KÖSE: "SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ YAPIYOR"

Ters köşe olan AKP'li Köse, Cem Küçük'e "Mansur Yavaş sosyal medya belediyeciliği yaptığı için hep sanal dünyada, sahada Mansur Yavaş yok. Şimdi değil 5 yıldır böyle bu. Mansur Yavaş'ın gösterdiği imajıyla sahadaki karşılığı aynı değil." diyerek yanıt verdi.