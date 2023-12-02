Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu açıkladı.

KAYNAK: DHA
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşık 4 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olduğunu duyurdu.

Yavaş, aday olmak için CHP Ankara il Başkanlığı'na başvurusunu yaptı. Başvurunun ardından kısa bir açıklama yapan Yavaş, "Ankara halkından kazandığımızı yine Ankara halkına harcamak en büyük projemiz demiştik. Söz verdiğimiz gibi Ankara halkına hesap vereceğiz. Belediyecilikte devrim yaptığımız birçok uygulama var. Bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Bazılarıyla dünya çapında ödül de aldık." dedi.

Yavaş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Ankara'nın dürüst bir şekilde yönetilebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Artık belediye meclisinde gördüklerimizi görmek istemiyoruz. Ankara halkından mecliste çok sayıda belediye başkanlığını bize vermelerini istiyoruz."

Mansur Yavaş, 2019’da yapılan yerel seçimlerde yüzde 51 oy ile ABB Başkanı seçilmişti. Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47 almıştı.

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