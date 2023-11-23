Cem Küçük en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin kaç TL olacağını açıkladı. Sadaka gibi yapılacak zammı söyledi

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamma yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLERE YAPILACAK ZAM ŞOKE ETTİ

Küçük, yılbaşı itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıklayarak, en düşük emekli maaşının 8000 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

Cem Küçük, geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiğini ve bir buçuk saate yakın bir röportaj yaptığını belirtti.

Görüşmenin ardından emekli ve memur maaşlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“HÜKÜMET EMEKLİ İŞİNİ BİRAZ ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI”

"Hükümet son günlerde yaptıklarıyla bu emekli işini biraz eline yüzüne bulaştırdı. Yılsonuna kadar en düşük maaş alanlara bir ek zam yapılmaması hataydı ancak hadi zam yapılmadı diyelim ama bari şu emekli ikramiyesi herkese verilseydi ayrım yapılmadan.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Yapılan bu politikaların ardından emeklilerden gelen tepkinin hükümet, en başta da Cumhurbaşkanı Erdoğan farkında. Bu yüzden Ocak ayında yapılacak artış için, seçimin de hesaba katılacağını düşünürsek rekor bir zam gelecek diyebiliriz.

İlk olarak Aralık ayında asgari ücret belirlenecek. Görünen o ki asgari ücret 15-16 bin lira arasında olacaktır.

Temmuz ayında yalnızca emeklilerin kök maaşlarına zam yapılmıştı. Yeni yılda seyyanen artışla en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine çekilebilir ancak bu rakam kesinlikle yeterli olmayacaktır. O yüzden en düşük emekli maaşına daha yüksek bir zam yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.

"ÇİFTÇİYE İKRAMİYE VERİLECEK DENMİŞTİ"

AKP'nin içinde birçok yetkili, en düşük emekli maaşını asgari ücretle eşitlemeyi ya da yaklaştırmayı teklif ediyor ancak bütçenin imkânları şu anda buna pek olanak tanımayacak gibi. Refah payı eklendiğinde ve seçimleri de dikkate aldığımızda emeklilere yüzde 52 seviyelerinde bir zam yapılması bekleniyor.

Çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek denilmişti. Torba yasaya girmeden bunu Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tebliğ ile çözmeye çalışıyorlar.