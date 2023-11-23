Cem Küçük en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin kaç TL olacağını açıkladı. Sadaka gibi yapılacak zammı söyledi

Gazeteci Cem Küçük, milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin beklediği zam tahminini açıkladı. Yılbaşında yapılacak zam oranıyla ilgili Küçük'ün verdiği en düşük emekli maaşı rakamı emeklileri şoke etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Cem Küçük en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin kaç TL olacağını açıkladı. Sadaka gibi yapılacak zammı söyledi

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zamma yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

EMEKLİLERE YAPILACAK ZAM ŞOKE ETTİ

Küçük, yılbaşı itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıklayarak, en düşük emekli maaşının 8000 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade etti.

Cem Küçük, geçtiğimiz ay Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldiğini ve bir buçuk saate yakın bir röportaj yaptığını belirtti.

Görüşmenin ardından emekli ve memur maaşlarına yönelik önemli açıklamalarda bulunan Küçük, şu ifadeleri kullandı:

“HÜKÜMET EMEKLİ İŞİNİ BİRAZ ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRDI”

"Hükümet son günlerde yaptıklarıyla bu emekli işini biraz eline yüzüne bulaştırdı. Yılsonuna kadar en düşük maaş alanlara bir ek zam yapılmaması hataydı ancak hadi zam yapılmadı diyelim ama bari şu emekli ikramiyesi herkese verilseydi ayrım yapılmadan.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ

Yapılan bu politikaların ardından emeklilerden gelen tepkinin hükümet, en başta da Cumhurbaşkanı Erdoğan farkında. Bu yüzden Ocak ayında yapılacak artış için, seçimin de hesaba katılacağını düşünürsek rekor bir zam gelecek diyebiliriz.

İlk olarak Aralık ayında asgari ücret belirlenecek. Görünen o ki asgari ücret 15-16 bin lira arasında olacaktır.

Temmuz ayında yalnızca emeklilerin kök maaşlarına zam yapılmıştı. Yeni yılda seyyanen artışla en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine çekilebilir ancak bu rakam kesinlikle yeterli olmayacaktır. O yüzden en düşük emekli maaşına daha yüksek bir zam yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.

"ÇİFTÇİYE İKRAMİYE VERİLECEK DENMİŞTİ"

AKP'nin içinde birçok yetkili, en düşük emekli maaşını asgari ücretle eşitlemeyi ya da yaklaştırmayı teklif ediyor ancak bütçenin imkânları şu anda buna pek olanak tanımayacak gibi. Refah payı eklendiğinde ve seçimleri de dikkate aldığımızda emeklilere yüzde 52 seviyelerinde bir zam yapılması bekleniyor.

Çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek denilmişti. Torba yasaya girmeden bunu Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tebliğ ile çözmeye çalışıyorlar.

İlgili Haberler
EYT'li Özlem Yıldız emekli maaşını açıkladı
5 bin liralık emekli ikramiyesinde yeni gelişme
Çalışan emekliye bir darbe daha 'Artık o parayı da ödemek zorundalar'
Emekli vatandaşın her cümlesi kalplere saplandı: "60 yaşındayım, 60 yaşında adamın cebinde 20 lira olur mu?"
Emekli vatandaşın her cümlesi kalplere saplandı: "60 yaşındayım, 60 yaşında adamın cebinde 20 lira olur mu?"
Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
İBB için AKP’de Metin Külünk destan gibi açıklamayla aday oldu. İşte Metin Külünk'ün ‘Emrolundum’ açıklaması Gündem
İBB için AKP’de Metin Külünk destan gibi açıklamayla aday oldu. İşte Metin Külünk'ün ‘Emrolundum’ açıklaması
Araçlara çarpmasına ve patlak lastiğe aldırış etmedi. Takla atınca yakalandı Gündem
Araçlara çarpmasına ve patlak lastiğe aldırış etmedi. Takla atınca yakalandı
Polat çiftinin serbest bırakılan mali müşavirinden itiraflar Gündem
Polat çiftinin serbest bırakılan mali müşavirinden itiraflar
Erzincan’da 13 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Erzincan’da 13 kaçak göçmen yakalandı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ile otomobil çarpıştı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Burun delikleri neden eşit olmaz Sağlık
Burun delikleri neden eşit olmaz