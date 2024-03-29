Cem Küçük'ün canlı yayınına davet edilen Yeniden Refah adayı binaya gelince yayına çıkarılmadı. Siyasi rezalet

Kaynak: Haber Merkezi
Cem Küçük'ün canlı yayınına davet edilen Yeniden Refah adayı binaya gelince yayına çıkarılmadı. Siyasi rezalet
TGRT'de Cem Küçük’ün programına davet edilen ve kanal binasına giden Yeniden Refah Partisi İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz canlı yayına çıkarılmadı.

Yeniden Refah Partisi İBB Başkan Adayı Mehmet Altınöz, TGRT'de Cem Küçük'ün sunduğu "Günaydın" programına davet edildi.

Kanal binasına giden Mehmet Altınöz, canlı yayına çıkarılmadı ve konuk olarak alınmadı.

Altınöz'ün yayına çıkarılmamasının nedeni olaraksa bir sebep sunulmadı fakat programa çıkartılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Konu hakkında Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

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YAYINDAN ÖNCE YAPILAN PAYLAŞIM:

Yaşanan siyasi rezalet öncesinde canlı yayın takvimini sosyal medya hesabından paylaşan YRP'nin gönderisi şu şekildeydi:

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