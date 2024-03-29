İzmir'de flaş gelişme. Bir aday AKP'li aday lehine seçimlerden çekildi

İzmir'in Bergama ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nin Belediye Başkan adayı olan Mutlu Metin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın Bergama Belediye Başkan adayı Dr. Sadık Doğruer lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Mutlu Metin

Metin, açıklamasında ayrıca destekçilerinden Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Sadık Doğruer için destek istedi.

Bergama'da yaşayan vatandaşlar ve iş arkadaşlarıyla detaylı bir istişare sürecinden geçtiklerini belirten Metin, açıklamasının devamında, “Bergama'nın geleceği için, ilçenin gelişimi ve hizmetlerin hızla gerçekleşmesi adına Cumhur İttifakı'nın adayı Sadık Bey'in lehine adaylıktan çekiliyorum. Siyasete yeni adımlar atacağız ve Bergama'nın gelişimini yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP'nin adayı Sadık Doğruer

"PARA KARŞILIĞI TEHDİTLE ADAYLIKTAN ÇEKİLMEDİM"

Metin adaylıktan çekildiğini belirttiği açıklamasının ardından, kendisiyle alakalı bazı iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Dün yaptığım açıklamaya yönelik bazı mesnetsiz iddialarla karşılaştım. Para karşılığında tehdit edilerek adaylıktan çekildiğim yönünde asılsız söylemler var. Hukuki yollara başvuracağım. Siyasette bu tür durumlar sıklıkla yaşanır, duygusallığa yer yoktur. Herkesin siyasi görüşüne saygı duyulmalıdır. Bergama için en doğru kararı verdiğime inanıyorum."