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  • Cem Özer'den 14 yıl sonra gelen kavga itirafı: Şafak Sezer’e bir tane vurdum, kül tablasına uçtu ve kondu

Cem Özer'den 14 yıl sonra gelen kavga itirafı: Şafak Sezer’e bir tane vurdum, kül tablasına uçtu ve kondu

2009 yılında vizyona giren "Kadri'nin Götürdüğü Yere Git" filminde birlikte rol alan Cem Özer ve Şafak Sezer'in kavgası uzun süre magazin gündemimi meşgul etmişti. Konu hakkında Sezer, "Cem Özer o cüsseyle beni yerden yere vurur, ama onda o yürek yok." demişti. Yıllar sonra konu hakkında açıklama yapan Cem Özer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:50
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Cem Özer'den 14 yıl sonra itiraf etti! Şafak Sezer'e bir vurdum, kül tablasına uçtu

Cem Özer'den 14 yıl sonra gelen kavga itirafı: Şafak Sezer’e bir tane vurdum, kül tablasına uçtu ve kondu
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Cem Özer ve Şafak Sezer'in "Kadri'nin Götürdüğü Yere Git" filminin çekimlerindeki kavgası uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. 

2013 yılında konu hakkında açıklama yapan Şafak Sezer "Cem Özer o cüsseyle beni yerden yere vurur, ama onda o yürek yok. Geçmişte dümenden barıştık, ama sadece dümenden... O projede Uğur Uludağ'ın hatrı için oynamıştım" demişti.

2. Sayfa programına katılan usta oyuncu Cem Özer, yıllar sonra söz konusu kavgayı anlattı.

"STARLIK ŞİŞİK EGO İLE OLMAZ"

Cem Özer "Ben o filmde yapımcıydım. O Şafak'ın iş disiplinsizliğinden kaynaklıydı. Yoksa biz kişisel bir nedenden kavga etmedik ki. Ekibi saatlerce bekletiyor ve defalarca... Vay efendim tıraş olmamış. Bazıları starlığı yanlış öğreniyorlar. Starlık çok şişik ego olmaz. Star adam çok yüce gönüllü, mütevazı olmalı. Herkesten önce sete gelmeli, örnek olmalı..." dedi.

Özer, şöyle devam etti: 
"Şafak'ı kişisel olarak severim. Bir daha çalışırım ama kendini düzeltmek kaydıyla çalışırım. Çalışırım tabii... Saatinde gelecek. Çok acil işin olur, o zaman olur...

BİR TANE VURDUM KÜL TABLASINA UÇTU VE KONDU 

Geç kalınca çıktı kavga da. İnsan bir karşısındakinin cüssesine bakar öyle kavga eder. Yakama falan yapıştı. Ben de bir tane vurdum. O da asansörün oradaki kül tablasına uçtu ve kondu. Sonra o kül tablasını fırlatmaya çalışınca elini kesti. Sonra ertesi gün saatinde geldi.

BİRİLERİNİ ARADI, KULAĞIMI ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR 

Öncesinde attı tuttu. Mafya... Birileri aradı beni falan. Abileri aradı beni. Kulağımı çekmeye çalıştırlar."
 

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