Şafak Sezer'in hayali gerçek oldu

İlk olarak 2007 yılında sinemaseverlerle buluşan 'Kutsal Damacana' serisinin 4.ncü filminin çekimleri tamamlandı. Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı yapım, Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş hikayesini konu alıyor
Filmin çekimleri tamamlanır tamamlanmaz arkadaşları Yıldırım Memişoğlu ve Serkan Şengül ile soluğu Camp & Caravan İstanbul Fuarında alan Şafak Sezer yıllardır hayalini kurduğu karavanı satın aldı
Ünlü oyuncu, "Hep böyle bir karavan sahibi olmak istemiştim. Setler başlamadan önce ailemle gezintiye çıkacağım, daha sonra vakit bulamam. Bu karavan ile Türkiye’nin her yerini gezeceğim" ifadelerini kullandı. 52 yaşındaki komedyen, karavan sahibi ve arkadaşları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Şafak Sezer, daha sonra esprileriyle de fuara gelenlere kahkaha tufanı yaşattı.
- Altı kişilik oturma, dört kişilik de yatak kapasiteli karavanda; tuvalet, banyo, mutfak, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, televizyon, klima, ısıtıcı, kombi, güneş enerjisi ve dış aydınlatma bulunuyor. Karavanın değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.
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