Cem Toker Türkiye'deki gerçek enflasyonu açıkladı. 'İnsanda biraz utanma olur' dedi

Liberal Demokrat Parti’nin eski genel Başkanı Cem Toker, Türkiye'deki gerçek enflasyonu ve dünya enflasyon liginde kaçıncı olduğunu yayınlandı.

Cem Toker Türkiye'deki gerçek enflasyonu açıkladı. 'İnsanda biraz utanma olur' dedi

Liberal Demokrat Parti eski genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yerini açıkladı. Türkiye o enflasyon liginde sondan 9'ncu sırada. Türkiye'nin altında İran, Surinam, Sudan, Zimbamwe, Arjantin, Suriye, Venezuella ve son sırada Lübnan var. Kısacası Türkiye 200'e yakın ülke arasında enflasyonda sondan dokuzuncu sırada. Cem Toker'in açıkladığı enflasyon rakamı ise yüzde 50,51. Yani TÜİK rakamlarına göre Türkiye enflasyon liginden sondan 9'ncu sırada.

İşte Cem Toker'in sosyal medya paylaşımı:

"Bugün itibarıyla Dünyada en yüksek enflasyon oranları… İnsanda biraz olsun utanma olur… Yok soğan fiyatı, yok koyun eti, dana eti fiyatı, süt fiyatı, simit fiyatı!!! Attığınız oy kaderinizdir, coğrafya değil!!!!"

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