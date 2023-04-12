Enflasyonu iktidar değil bir şey alamayan vatandaş düşürdü. Bu verileri TÜİK farkında olmadan açıkladı

Perakende satışlarda iki yılın en sert aylık düşüşü..TÜİK, Perakende Satış Endeksleri, Şubat 2023 verilerini yayımladı.Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,5, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 7,8 arttı.

YÜZDE 6,5 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,8 azaldı.

PAREKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 93,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 113,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 99,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 47,6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 8,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 8,6 azaldı.

DEPREM ETKİSİ

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Perakende Satış Endeksleri'nin hesaplanmasında Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanıldığı hatırlatılarak, "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiştir. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 3,76'dır" ifadeleri kullanıldı.