Cem Uzan: Enkazlara iş makinaları sokulduğu için Erdoğan uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacak

Türkiye bir yandan yaşadığı büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da deprem sonrası, özellikle ilk 72 saatte yaşananları tartışıyor. Askerin kışladan çıkartılmaması ve iş makinelerinin hemen enkaz kaldırmaya başlatılması eleştirileri hem kamuoyunda hem de siyasetin gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

“BU DÜNYA ÇAPINDA BİR KATLİAMDIR”

Gazeteci Tuba Emlek’in Youtube kanalında hazırlayıp sunduğu ‘Ne Oluyor’ programına konuk olan Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan, Erdoğan’ın askerin deprem sonrası kışladan çıkmasını engellediğini belirterek; “Erdoğan, depremin ilk 72 saatinde insanların enkaz altında kalarak veya donarak ölmelerine seyirci kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesini engelledi. TSK’nın resmi Twitter hesabında 3.500 asker çıktı diyor. 10 ilden bahsediyorsunuz, il başına 350 asker neye yeter? Erdoğan, vatandaşı kurtaran Mehmetçik olsun istemedi. 50 bin asker çıkartsanız, elleriyle bile kaç bin insanı kurtarırlardı. Saray’dan gelen talimatlar asker durduruldu. 1, 2 saat değil, tam 72 saat… Bu dünya çapında bir skandal değil, katliamdır. Erdoğan bunun için Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanacaktır.” ifadelerini kullandı.

“ENKAZLARA İŞ MAKİNELERİNİN SOKULMASI SUÇTUR”

Enkazlara iş makinelerinin sokulmasının suç olduğunu belirten Uzan, “Kişinin hatırasına hakaret diye bir suç var Türkiye’de, TCK 130… Bu nedir, vefat etmiş bir insanın ölü bedenine karşı işlenebilecek suçları yazıyor. Enkaz kaldırıyor bunlar, enkazları kaldırırken cesetler parçalanıyor. Hastanelerde ceset torbası yok. Parçalanan cesetleri, hayvan yemlerinin saklandığı çuvalların içerisine koyup defnedildiğini belirtiyor vatandaşlar. Somut deprem olayında makul süre beklenilmeden enkazlara iş makinelerinin sokulması, cenazelerin parçalanmasına müsaade edilmesi, bulunan cesetlerin alışveriş ya da yem torbalarına konulması, cesetleri motosikletle ya da arabayla taşıtılmak zorunda bırakılması… Fiil başına 3 aydan 2 yıla kadardır, 10 binle çarparsanız baya yatarlar. Herkes ayağını ona göre denk alsın.” şeklinde konuştu.

“ÖLÜYE BİLE SAYGILARI YOK”

Adıyaman’dan kendisine gelen bir vakayı anlatan Uzan; “Bana gelen bir bilgiyi paylaşıyorum. Birebir sahadan gelen bilgidir. Adıyaman’da kiralık vinci kullanan operatörün çalışması esnasında, enkaz altında kalan bedeni parçalamasıyla başlayan ve dört kişinin ölümüyle enkaz başında sonuçlanan olay… İş makinesi kullanan operatör enkaz altından çıkartılması istenen cesedi parçalıyor, bunun üzerine cenaze yakınları operatörü silahla vuruyor. Operatörü vuran vatandaşı da asker vuruyor. Askerin yakınını vurduğunu gören akrabaları askeri öldürüyor. Diğer askerler de askeri öldüren vatandaşı öldürüyor. 4 ölü var. Askeri de vatandaşı da suçlamıyorum, burada enkaz kaldırılmaz! Amerika ikiz kulelerin enkazını 6 ayda kaldırdı, Amerika’nın buldozeri, kepçesi mi yok? Ama her kademeyi teker teker kaldırıp, tüm cenazeleri tabut içinde bayrakla teslim ettiler. Sen ne yapıyorsun, ölüye bile saygı göstermiyorsun. Not alıyorlarmış, beni de not alsınlar!” dedi.