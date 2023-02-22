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  • Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı

Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı

Erdoğan'ın deprem bölgesinde kendisine sinirlendiren bir AKP milletvekilini helikopter kovduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 14:21
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Erdoğan'ın helikopterden attığı milletvekili kim?

Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
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Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, Erdoğan'ın deprem bölgesine yaptığı ziyarette yaşanılanları kaleme aldı.

"Erdoğan, helikopterden AKP milletvekilini attı" başlıklı yazıda Cumhurbaşkanın 10 Şubat günü Malatya’dan Adıyaman’a helikopter ile gittiğine yer verdi.

Elmasçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Adıyaman’daki yıkımla ilgili bilgileri helikoptere davet ettiği Adıyaman milletvekilinden almaya başladı.

Ancak milletvekilinin sürekli konuyu Adıyaman AK Parti görevlilerine getirdi, onları şikayet etti. Sayın Erdoğan sabırla dinledi. Ancak yaşı genç olan tecrübesiz milletvekili konuyu bir türlü deprem yıkımına getirmeyince sinirlendi ve bağırmaya başladı:

'Yeter sus be artık, ben ne öğrenmek istiyorum, sen neden bahsediyorsun?'

Milletvekili kem küm edip 'Ama efendim' deyip konuşmasını sürdürünce, Sayın Erdoğan, 'Çabuk hemen in helikopterden' deyip milletvekilini kovuyor…"

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