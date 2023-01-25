Yılmaz muhalefete böyle yüklendi: Siz iktidar olmak istiyor musunuz?

Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefeti eleştirdi.

Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasette yönetme gücünü elinde bulundurmayan kişilere, yani muhalefet yetkililerine sorulacak yüzlerce belki binlerce sorudan damıtıp, en yalın tek bir soruya düşürdüm kafamdakileri… Siz, iktidar olmak istiyor musunuz?” ifadelerini kullandı.