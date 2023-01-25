25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yılmaz muhalefete böyle yüklendi: Siz iktidar olmak istiyor musunuz?

Yılmaz muhalefete böyle yüklendi: Siz iktidar olmak istiyor musunuz?

Can Yılmaz, muhalefete “Siz, iktidar olmak istiyor musunuz?” diye sordu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 15:10
Takip Et

Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz muhalefete böyle yüklendi: Siz iktidar olmak istiyor musunuz?

Yılmaz muhalefete böyle yüklendi: Siz iktidar olmak istiyor musunuz?
+
Aa
-

Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefeti eleştirdi.

Yılmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasette yönetme gücünü elinde bulundurmayan kişilere, yani muhalefet yetkililerine sorulacak yüzlerce belki binlerce sorudan damıtıp, en yalın tek bir soruya düşürdüm kafamdakileri… Siz, iktidar olmak istiyor musunuz?” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
25.01.2023 15:27
Hemşehrim Can, geri kalmış ülkelerde, iyi insan istenmez, çünkü herkes aşka gelir isyan eder, en mükemmeli ister, oysa onda birini veren ve sopayı vurana gelince Tık ses çıkmaz  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
25.01.2023 15:23
Çok yeride bir soru olmuş Kemal bey Bay recebimin 3.cü kez aday olmayacağını bile,bile olsun diyor Akp den bir farkı kalmıyor Anayasayı ciğneyen Akp ve ysk yı ödüllendirmeyin hamdolsun  
 
NECİP
25.01.2023 15:20
Orda halkısın Cem yılmaz çünkü ayakkabı kutularına ve çalınan paraya sessiz kalan hatta faiz dahi ödenen rüşvette sesiz kalan mualefet ahkam kesiyor. muhalefet kelleyi koltuğa alarak haraket etmeli.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
4
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
5
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
6
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
7
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi etkilendi
﻿Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi etkilendi
﻿Elektrik kontağından yangın çıktı, 2 kişi etkilendi
﻿MSB duyurdu! 7 erörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 7 erörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB duyurdu! 7 erörist etkisiz hale getirildi
﻿Cacabey Cami yarın açılıyor
﻿Cacabey Cami yarın açılıyor
﻿Cacabey Cami yarın açılıyor
﻿Microsoft servislerinde erişim sorunu
﻿Microsoft servislerinde erişim sorunu
﻿Microsoft servislerinde erişim sorunu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.