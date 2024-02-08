Cem Yılmaz'in yeni gösterisinin bilet fiyatları açıklandı. 'CMXXIV' için sosyetenin kadınları en ön sırayı aldı

Cem Yılmaz’ın rekor bir ilgiyle tükenen yepyeni gösterisi "CMXXIV" ilk kez İstanbullu seyircilerle buluştu.

CMXXIV’ün duyurusundan sonra şubat ve mart ayı gösterimleri rekor bir ilgiyle tükenen gösteri, izleyiciyi kahkahalara boğdu.

Tele1'in haberine göre, fiyatları yüksek diye tartışılan ve 495 ile 4 bin 400 lira arasında satılan tüm biletleri 9 dakikada tükenmişti ama gösterilerin biletleri karaborsada 50 bin liraya kadar çıkmıştı.

İKİNCİ GÖSTERİNİN BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

İnternetteki satış sitelerinde bugün gerçekleşecek ikinci gösterim için orkestra kategori 2 bölümünde en düşük fiyat 1100 liradan başlıyor. Cem Yılmaz'ın gösterisinin biletleri internetteki satış sitelerinde, en ön VIP, 4 bin 900 lirayla satışta.

SOSYETENİN GÜZELLERİ CEM YILMAZ’I İZLEDİ

Cem Yılmaz’ın dün akşam gerçekleşen ilk gösterimine sosyetenin ünlü isimleri akın etti. Katılımcılar arasında Densa Holding yönetim kurulu başkanı Ömer Sabancı’nın eşi Arzu Sabancı, Zorlu Holding yönetim kurulu üyesi Olgun Zorlu’nun eşi Berrin Zorlu, Çaykur Rizespor eski yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Aykut Ferah'ın eşi Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Mehtap Mutluşan Ferah, yazar Esra Oflaz Güvenkaya, iş insanı Tayfun Taşkın’ın eşi iş insanı Senem Taşkın ve sosyetik güzel Feryal Gülman yer aldı.